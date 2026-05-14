State of Science on Hantavirus and Its Transmission

A group of experts addressed the concerns raised by the Hantavirus, which has caused widespread anxiety among the public. The state of the science regarding the virus was presented, including its origin and transmission methods. The minister of health, Stephanie Rist, convened an expert panel to clarify the situation, emphasizing the importance of not panicking and clarifying that the virus has nothing to do with the COVID-19. Doubts persist, but the experts have some convictions regarding the virus's transmission and symptoms.

Alors que le Hantavirus a soulevé beaucoup d'inquiétudes dans la population, un groupe d'experts a pris la parole à la demande de la ministre de la Santé.

Quel est l'état de la science sur ce virus ? On sait d'où il vient. On a appris comment il se transmettait. On nous répète de ne pas nous inquiéter, ce qui, forcément, génère de l'inquiétude, et on nous rabâche que ce virus 'n'a rien à voir avec le Covid'.

Peut-on légitimement se fier à cette parole ministérielle univoque ? Face aux doutes, la ministre de la santé, Stéphanie Rist, forte de l'expérience et des errements de la crise Covid a pris le Hantavirus par les cornes, et convoqué un aréopage d'experts, pour présenter l'état de la science à propos de ce virus des Andes, qui déjà, a causé la mort de trois personnes, et que, paraît-il, on connaît bien.

'On le connaît certes, mais mal' a précisé le professeur Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat de Paris. Il faudra attendre le séquençage complet du virus, il n'est pas impossible que l'on ait affaire à un variant qui a muté, avec des mutations qui génèrent une capacité de transmission majorée. Des scientifiques ont été invitées par la ministre de la santé Stéphanie Rist a expliqué l'état de la science au regard du hantavirus des Andes.

Face à ce doute, précisons qu'à ce stade selon l'ANRS (agence maladies infectieuses émergentes), 'aucune mutation particulière associée à une augmentation de transmissibilité ou de virulence n'a été rapportée'. Et donc, de nouvelles analyses plus poussées sont en encore en cours, qui permettront d'être sûrs.

De son côté, l'épidémiologiste Antoine Flahault, s'il se félicite de la réaction du gouvernement français face à l'émergence épidémique d'un virus qu'il qualifie 'd'extrêmement sévère', émet des réserves : 'On est face à une maladie tropicale négligée, et non, on ne connaît pas tout. Il faut faire attention aux idées reçues. On croît tout savoir de la létalité, des modes de transmissions, de la contagiosité. En fait non.

L'incubation est peut-être plus courte, quant à la létalité, la question se pose : la fourchette est autour de 32 % certes, dans un village très reculé de la cordillère des Andes, où je ne suis pas sûr qu'il y ait le niveau de technicité de l'hôpital Bichat notamment. En Europe, elle sera peut-être très inférieure.

' À ce jour, les scientifiques ne savent pas si une population est plus à risque qu'une autre, en fonction de l'âge ou des comorbidités. Voilà pour les incertitudes. De jour en jour, l'état de la science évolue pour mieux appréhender les risques face à ce hantavirus, cependant, les experts ont quand même quelques convictions, comme l'a précisé le professeur Xavier Lescure 'On sait de façon fiable comment on peut s'infecter.

Le réservoir de cette maladie zoonotique est un rongeur, l'homme peut s'infecter par morsure, ou par aérosol. Par exemple, si on balaie un cabanon souillé par le virus, il suffira de respirer la poussière où le virus peut rester présent jusqu'à plusieurs semaines. Le virus des Andes se transmet entre humains par aérosol, en contact direct prolongé et très rapproché. La phase d'incubation est très longue, entre deux à six semaines.

Quant aux symptômes, au début, ils ressemblent à des signes cliniques anodins, fatigue, coup de pompe, puis fièvre, puis atteinte pulmonaire. L'expression de la maladie est rapide, en quelques jours on bascule de la simple fatigue à l'intubation en réanimation.

' De nombreux scientifiques soutiennent que l'on ne transmet la maladie qu'à partir du moment où l'on présente des symptômes, le professeur Fleury, virologue à Bordeaux, appuie une autre hypothèse. 'Selon une publication de l'OMS, deux jours avant de présenter des symptômes, il est possible de transmettre le virus. ' Une théorie partagée par Pierre Tattevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes.

Olivier Schwartz, directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur, a signalé que la recherche s'était coordonnée pour mieux appréhender ce virus qu'il qualifie de 'plus simple et rustique que le virus du Covid'.

'Il n'existe pas de traitement antiviral spécifique, mais des molécules pourraient être repositionnées, avec des efficacités moindres, et on ne sait pas si ce traitement pourrait avoir des effets bénéfiques sur les patients.





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