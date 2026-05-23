Stars Pick French Fashion for Cannes 2026 Closing Gala

A meticulous breakdown of the most stylish looks at the 79th Cannes Film Festival closing gala, featuring stars like Demi Moore, Camélia Jordana, and Tilda Swinton.

De Camélia Jordana à Tilda Swinton, les stars choisissent la mode française pour clore le Festival de Cannes 2026 en beauté. Qui donc, de Demi Moore à Camélia Jordana et Tilda Swinton, peut espérer conquérir les coeurs des aficionados de mode ce soir ?

Récapitulatif des meilleurs looks aperçus à la cérémonie de clôture du 79e Festival de Cannes. Touché à sa fin. Bientôt, le tapis rouge déroulé aux abords du Palais des Festivals sera congédié. Bientôt, les vedettes débarquées dans le sud de la France à l'occasion de cette incontournable fête du cinéma diront au revoir, et peut-être à bientôt, à la Croisette.

En ce 12e et dernier jour, les équipes des films projetés ici même ont fait scintiller les iconiques marches rouges une dernière fois. Aux portes du grand auditorium Louis Lumière, le suspense a très vite été rompu. Les acteur-ice-s, mannequins, cinéastes et socialites présent-e-s ce soir ont-iels respecté la grande réputation qui fait de Cannes l'un des festivals les plus glamour qui soit ? Comment répondre autrement que par la positive ?a marqué chaque épisode de ce bal cannois





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