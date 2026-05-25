Stars of the Variétés Club of France dominate match in honor of Dominique Rocheteau

The Variétés Club of France, a team of former professional footballers, played a match in honor of Dominique Rocheteau, a former player of the AS Saint-Étienne. The match took place in the stadium that was renamed after him.

Les stars du Variétés Club de France ont largement dominé (8-1) les amateurs de la sélection régionale avec qui les anciens footballeurs pros, de Giresse à Karembeu, livraient dans le stade de la commune rebaptisé du nom de Gérard Rocheteau Sur la Presqu’île d’Arvert, on a ressorti les reliques, ce lundi 25 mai.

D’authentiques maillots verts, que les noms des sponsors permettaient de dater. Ceux qui ont porté la tunique officielle de l’AS Saint-Étienne auront été touchés par l’amour inconditionnel et éternel qu’ils suscitent encore, cinquante ans après la finale de Coupe d’Europe perdue à Glasgow.

Charente-Maritime : un demi-siècle plus tard, les Verts légendaires débarquent au pays des Jaune et Noir Cinquante ans après leur épopée européenne, les anciens joueurs de l’équipe mythique des Verts, dont Dominique Rocheteau et Osvaldo Piazza, ont suscité une vive émotion lors d’une séance de dédicaces organisée à l’Hyper U de Puilboreau Oswaldo Piazza, Gérard Janvion, Jean Castaneda ou encore Dominique Bathenay se sont pliés de bonne grâce à une longue séance de dédicaces. Les Verts de 1976 avaient tout leur temps.

Eux ont passé l’âge de taper dans le cuir, surtout sous un soleil de plomb. Une pléiade d’anciens professionnels s’y collait à leur place, un Variétés Club de France des grandes occasions, venu honorer le plus Vert des stars du Variétés, Dominique Rocheteau. En 2001, à Royan, contre le Variétés Club de France d’ailleurs, les Verts de 1976 galopaient encore. Lundi 25 mai 2026 à Étaules, les anciens Verts ont signé des dédicaces et assisté en spectateurs au match.

Leur venue a réveillé des foules de souvenirs aux quelque 2 000 amoureux de football réunis. Originaire d’Étaules, revenu vivre sur sa Presqu’île d’Arvert, Dominique Rocheteau à vécu « comme une preuve d’amitié » la présence de ses anciens coéquipiers à Saint-Étienne, ceux du Variétés, qu’Étaules avait déjà reçu, il y a cinquante ans.

L’émotion était grande, évidemment, juste avant le coup d’envoi de ce match de gala entre le Variétés Club de France et une sélection d’une trentaine de joueurs du cru. Entouré de sa maman Simone, de ses fils Tom et Pablo, de son neveu David, ses coéquipiers d’un jour, Dominique Rocheteau a révélé le panneau indiquant désormais le « stade Gérard-Rocheteau, dit Kiki ».

Dominique Rocheteau, « l’ange vert », a gardé l’élégance qui le caractérisait lorsqu’il mettait aux supplices les défenses de toute l’Europe et même du monde, mais il a manqué de réussite lundi 25 mai, manquant un pénalty, notamment. Les spectateurs les plus jeunes n’ont pas pris la pleine mesure que ce que leurs aînés ont vécu comme une chance : voir - jouer, en plus - des anciennes gloires du football tricolore.

Jean-Christophe Sounalet / SO Le quadruplé de l’ancien Nantais Rémi Maréval en première période, les têtes au-dessus du cadre de Dominique Rocheteau, le score fleuve du match, 8-1 en faveur des anciens professionnels, sont apparitifs aux plus de 2 000 spectateurs en quête d’ombre autour du terrain. Le plaisir était ailleurs, dans le fait de pouvoir se dire qu’on aura vu jouer, ensemble, Alain Giresse, Benoît Trémoulinas, Christian Karembeu ou encore Benoît Costil.

Variétés Club de France à Étaules : « Un moment très émouvant pour Dominique Rocheteau », selon son ami Jacques Vendroux Le stade de la commune natale de l’« Ange vert » deviendra le stade « Gérard Rocheteau » du nom de son père, le lundi 25 mai. L’occasion d’une grande fête du football, en présence des stars du Variétés Club de France… et des Verts de l’épopée de 1976 Ce match de prestige fera le bonheur du Presqu’île Arvert Foot.

Les bénéfices financeront des projets à destination des jeunes du club. Dès juin, par exemple, les jeunes joueurs U10-U11 participeront à la Copa Mediterraneo à Blanes (Espagne). Avec, dans un coin de leur esprit, l’espoir d’imiter les champions venus jouer pour eux à Étaules





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