Stars de séries : Reese Witherspoon et Zendaya perçoivent des salaires records

Une enquête révèle que de grandes vedettes comme Reese Witherspoon, Zendaya et Jennifer Aniston touchent près de deux millions de dollars par épisode, confirmant la rentabilité extrême du secteur.

Les plus grands noms de la télévision américaine ont confirmé leur statut d'élite financière en atteignant des sommets salariaux inédits. Selon un rapport publié par le magazine Variety , de nombreuses vedettes perçoivent désormais des cachets dépassant largement le seuil symbolique d'un million de dollars par épisode. Cette tendance met en lumière la puissance économique persistante du medium télévisuel pour les têtes d'affiche internationales.

Secteurs lucratifs et stars millionnaires

L'agent d'actors interrogé par la publication indique que le métier reste extrêmement lucratif pour les artistes les plus en vue. Reese Witherspoon et Jennifer Aniston figurent en tête de ce classement avec des revenus avoisinant les deux millions de dollars par épisode pour leur rôle dans la série The Morning Show . Cette somme, convertie, représente environ 1,8 million d'euros, soulignant l'écart grandissant avec les autres niveaux de rémunération.

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D'autres talents majeurs ont également franchi la barre psychologique du million de dollars. Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short touchent ce montant pour leur participation à la série Only Murders in the Building , alors que celle-ci entame sa sixième saison. De même, Jennifer Garner perçoit cette somme pour The Five-Star Weekend , rejoignant ainsi l'élite des acteurs les mieux payés du moment.

Performances financières par production

La liste établie par Variety , bien qu'exhaustive, recense plusieurs autres noms prestigieux associés à des succès d'audience. Zendaya perçoit des honoraires équivalents pour Euphoria , tout comme Nicolas Cage pour Spider-Noir . Robert De Niro et Jude Law figurent également sur cette liste avec Zero Day et Wild Thing , respectivement.

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Certains contrats prévoient des rémunérations nettement supérieures au seuil de base. Kelly Reilly touche 1,2 million de dollars par épisode pour Dutton Ranch . Harrison Ford et Jason Segel perçoivent chacun 1,3 million de dollars pour Shrinking . Sylvester Stallone et Chris Pratt ferment ce groupe d'exception avec environ deux millions de dollars par épisode pour Tulsa King et The Terminal List .

Avenir du marché et perspectives

Ces données confirment que les grandes productions restent des investissements sécurisés pour les plateformes et les chaînes. Les acteurs étoffent leur portefeuille financier au rythme de la demande croissante pour des contenus de haute qualité. Les contrats à long terme permettent aux étoiles d'assurer leur indépendance financière tout en maintenant une visibilité médiatique constante.