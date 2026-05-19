Stars coiffures du tapis rouge cannois

Tour d'horizon des mises en plis qui ont retenu l'attention lors de la première semaine du festival de Cannes. Les stars ont toutes un parti pris capillaire bien arrêté, avec coupes garçonne, mulets, chignons parfaits ou brushing impeccable.

Le tapis rouge cannois, c'est aussi une affaire de cheveux. Dès la première semaine, les coiffures de stars ont autant fait parler d'elles que les tenues.

Tour d'horizon des mises en plis qui ont retenu l'attention. Le tapis rouge s'est imposé comme le meilleur endroit pour repérer les coiffures qui vont rythmer l'été. Coupe garçonne, mulet, chignon parfait ou brushing impeccable... Cette première semaine de festival, les stars avaient toutes un parti pris capillaire bien arrêté.

La chanteuse française, qui a fait de ses cheveux blancs son atout, a opté pour une mise en place sur une micro frange qui effleurait à peine le front, associée à un chignon banane épuré. Un look preppy chic qui se mariait parfaitement avec sa robe rose bébé. Disruptive Beauté à Cannes : 'Je suis une femme chauve, et je suis là. Je fais monter tant de femmes sur ces marches avec moi'





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