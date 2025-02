Starmer Prêt à Déployer des Soldats Britanniques en Ukraine après la Guerre

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé sa volonté d'envoyer des soldats britanniques en Ukraine dans le cadre d'une force de maintien de la paix post-conflit. Cette annonce intervient alors que des négociations pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'ouvrent cette semaine.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé dimanche soir sa disponibilité à déployer des soldats britanniques en Ukraine dans le cadre d'une force de paix post-conflit, alors que des négociations visant à mettre fin au conflit devaient débuter cette semaine.

Starmer a souligné que la décision d'exposer les vies de soldats britanniques n'était pas prise à la légère, mais a insisté sur l'importance d'une paix durable en Ukraine pour dissuader le président russe Vladimir Poutine d'entreprendre une nouvelle offensive. Une délégation américaine se rendra cette semaine en Arabie saoudite pour rencontrer des représentants russes, suite à un accord entre le président américain Donald Trump et Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique de lancer des négociations de paix entre Moscou et Kyiv. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré dimanche que l'Ukraine et l'Europe seraient associées à toute « négociation concrète », qualifiant les discussions prévues en Arabie saoudite d'occasion pour Washington d'évaluer les intentions de Moscou. Keir Starmer fera partie d'une dizaine de dirigeants européens attendus lundi à Paris pour une réunion informelle visant à élaborer des réponses aux initiatives américaines concernant le dossier ukrainien et la sécurité du continent. « La fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, lorsque cela arrivera, ne peut pas être une pause temporaire avant que Poutine n'attaque à nouveau », a écrit le Premier ministre britannique dans une tribune publiée par le journal Daily Telegraph.





