Starbucks Corée : le tollé national autour d'une publicité élaborée après consultation d'une IA

L'opérateur de Starbucks en Corée du Sud a été contraint de s'expliquer après le tollé national autour d'une publicité élaborée après consultation d'une IA. Cette publicité hautement politique, évoque la répression du soulèvement prodémocratie en 1980, événement ô combien traumatisant.

L'opérateur de Starbucks en Corée du Sud a été contraint de s'expliquer après le tollé national autour d'une publicité élaborée après consultation d'une IA. Problème ?

Cette publicité hautement politique, évoque la répression du soulèvement prodémocratie en 1980, événement ô combien traumatisant. Après une semaine d'appels au boycott et d'émoi populaire, le groupe Shinsegae qui exploite la marque américaine Starbucks sous licence faisait état mardi d'un incident grave. Cet intitulé a suscité une vive indignation, car évoquant les véhicules militaires utilisés contre des manifestants prodémocratie à Gwangju (sud-ouest), le jour anniversaire du soulèvement.

Les employés concernés ont déclaré avoir demandé des suggestions à l'IA et la date anniversaire ne leur a jamais effleuré l'esprit. L'enquête a aussi révélé que certains des sept responsables ayant approuvé la campagne l'avaient validée par simple formalité, sans ouvrir la pièce-jointe. Cet incident a mis en lumière un manque de sensibilité sociale et historique au sein de Starbucks Corée.

Détail aggravant : la publicité accompagnant la campagne invitait à poser le gobelet Starbucks en évoquant un commentaire de la police après la mort sous la torture d'un militant Park Jong-chul en 1987, autre trauma national. La police, pour se justifier, avait affirmé qu'il avait heurté un bureau en faisant du Parti démocrate (centre-gauche) au pouvoir, syndicats et personnalités publiques ont exprimé leur colère en ligne tandis que la fréquentation des cafés fondait.

Les manifestations de 1980, moment-charnière dans la lutte sud-coréenne pour la démocratie, ont vu étudiants et citoyens protester contre le régime militaire, avant que l'armée n'écrase violemment le mouvement de Gwangju. Les chiffres officiels font état de 165 civils tués dans la répression et de 65 personnes disparues, mais le bilan pourrait avoir été beaucoup plus élevé. L'épisode fait l'objet d'un roman de la lauréate sud-coréenne du prix Nobel de littérature, Han Kang.

Après le limogeage précipité la semaine dernière de Son Jung-hyun, directeur de l'unité Starbucks Corée, le président de Shinsegae s'est excusé mardi. Je prends très au sérieux le fait que de nombreuses personnes ressentent une profonde douleur et de la colère (... ) J'assume l'entière responsabilité, a déclaré Chung Yong-jin.

Les répercussions s'étendent désormais aux commentaires sur le mouvement pro-démocratique de 1980, la police sud-coréenne ayant lancé une enquête contre les personnes ayant créé et diffusé des fausses images de journal affirmant que le soulèvement de Gwangju avait été orchestré par des espions nord-coréens. La controverse s'étend au secteur du divertissement : l'acteur Jung Min-chan a été contraint de quitter la comédie musicale après avoir publié une photo de lui dans un Starbucks.

Le débat est aussi politique : le parti d'opposition conservateur a critiqué les appels au boycott du gouvernement, son chef Jang Dong-hyeok dénonçant une volonté du président Lee de chercher à se donner le beau rôle





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