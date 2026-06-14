Star Fox sur Nintendo Switch 2 : offre de lancement à ne pas manquer sur Amazon

Précommandez le nouveau Star Fox pour Nintendo Switch 2 à près de 40 euros sur Amazon, une réduction de 30% pour les fans.

Les fans de la Nintendo Switch 2 peuvent se réjouir : le mythique jeu Star Fox fait son grand retour avec une offre de lancement exceptionnelle sur Amazon .

Dès maintenant, il est possible de précommander ce titre tant attendu pour près de 40 euros, soit une réduction d'environ 30 % par rapport au prix de vente conseillé. Cette promotion est valable pour une durée limitée, alors ne tardez pas si vous souhaitez profiter de cette opportunité unique. Star Fox sur Nintendo Switch 2 promet une expérience de jeu immersive et retravaillée, avec des graphismes améliorés et des cinématiques inédites entièrement doublées en français.

Le jeu vous plonge au cœur d'une guerre intergalactique où vous incarnez le célèbre renard Fox McCloud. Votre mission : contrer l'attaque du savant fou Andross, qui menace le système solaire de Lylat. Les combats se déroulent dans des environnements variés : ciel, espace, fonds marins et terres fermes. La mécanique de jeu repose sur un véhicule qui avance automatiquement, vous laissant le contrôle de la direction et de la visée des canons.

Un mode coopératif est également intégré, permettant à deux joueurs de collaborer : l'un gère la navigation, l'autre les tirs. Cette dynamique renforce la dimension stratégique et ludique du titre. Cette offre de précommande sur Amazon est une aubaine pour les collectionneurs et les amateurs de la saga. En plus de bénéficier d'un prix réduit, vous sécurisez votre exemplaire dès le lancement.

Attention, les stocks sont limités et la promotion pourrait prendre fin à tout moment. N'hésitez pas à consulter le site officiel d'Amazon pour plus de détails et pour passer commande. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération en cas d'achat via les liens intégrés dans cet article





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Star Fox Nintendo Switch 2 Précommande Amazon Offre De Lancement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De'Aaron Fox au centre des critiques après une décision coûteuse en fin de matchLors du Game 4 entre les Spurs et les Knicks, De'Aaron Fox a commis une erreur défensive dans les dernières secondes, permettant à New York de prendre l'avantage. Les critiques de son ancien entraîneur Mike Brown refont surface, pointant du doigt sa gestion des fins de match. New York mène 3-1 dans la série.

Read more »

Nintendo a trouvé la parade ultime pour empêcher la revente de la Switch 2 au JaponFace à la hausse du prix de la nouvelle console de Nintendo et pour lutter contre le phénomène de revente, le constructeur impose au Japon une condition

Read more »

Les limites de De'Aaron Fox pèsent sur les Spurs en finale NBAFortement critiqué pour sa mauvaise gestion à la fin du match 4, perdu par les Spurs à New York (107-106), De'Aaron Fox traverse une finale NBA compliquée. Face aux Knicks, le meneur montre des limites qui freinent son équipe.

Read more »

Les Avignonnais d’Atlantis studio sur le point de sortir leur premier jeu vidéo pour NintendoLes Avignonnais d’Atlantis studio sur le point de sortir leur premier jeu vidéo pour Nintendo

Read more »