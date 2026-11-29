Après son élimination de Star Academy le 28 novembre, l'absence d'Ydriss de l'after-show suscite une vive controverse. Entre soutien et critiques, découvrez les réactions divisées des internautes.

La soirée du samedi 28 novembre marque une étape décisive et douloureuse pour Ydriss, candidat de la promotion actuelle de Star Academy. Élû délégué de sa promotion au cours de plusieurs semaines passées au château, son aventure s'achève brutalement à l'issue du prime de cette soirée. Cette élimination, longtemps redoutée par les fans et les autres candidats, provoque un vif émoi au sein de la communauté en ligne.

Une absence remarquée lors de l'after-show

Dès les premières minutes de la transmission de l'after-show, les téléspectateurs ont rapidement remarqué que Ydriss n'était pas présent sur le plateau. Alors que l'émission met traditionnellement en avant l'éliminé pour un dernier échange avec les autres participants, sa place restait désespérément vide. Cette absence inhabituelle a immédiatement suscité des questions et des spéculations quant aux raisons de sa disparition soudaine du décor de l'émission.

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Certaines rumeurs ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X. Un internaute a souligné que cela faisait cinq ans depuis le reboot de l'émission qu'il existait un after-show avec l'éliminé, et que c'était la première fois qu'il n'était pas présent. Cette exception a été perçue comme un signe de détresse émotionnelle importante de la part du candidat, dont les nerfs semblaient avoir cédé face à l'annonce de son départ.

Nikos Aliagas rassure sur l'état d'esprit du candidat

Face à l'inquiétude grandissante du public, Nikos Aliagas, le présentateur emblématique de l'émission, a pris la parole pour apporter des éclaircissements cruciaux. Il a tenu à expliquer que Ydriss se trouvait en coulisses, loin des projecteurs, dans le but de reprendre ses esprits. Selon le directeur de la maison, le candidat avait besoin d'un moment de silence et de calme pour digérer la nouvelle de son élimination.

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Nikos Aliagas a décrit l'état émotionnel de Ydriss avec une grande précision. Il a indiqué que le candidat était en train de se concentrer tranquillement et qu'il décompressait surtout après cette intense période de compétition. Le présentateur a reconnu que la situation était tendue, confirmant que Ydriss était profondément déçu par le résultat. Il a aussi ajouté qu'il avait discuté avec lui quelques instants plus tôt pour vérifier son bien-être.

Le directeur de Star Academy a également tenu à humaniser la situation en rappelant les qualités intrinsèques du candidat. Il a qualifié Ydriss de cœur ambulant, un individu au cœur sucré mais dont les émotions sont extrêmement exubérantes. Selon lui, il est tout à fait normal qu'il soit dans cet état après une élimination aussi brutale. Il a ensuite tenu à rassurer les téléspectateurs sur le suivi émotionnel du candidat.

Des réactions divisées sur les réseaux sociaux

La réaction du public sur les réseaux sociaux a été profondément divisée concernant cette absence et la gestion de la situation. D'un côté, de nombreux supporters de Ydriss ont exprimé leur compréhension et leur soutien. Ils ont estimé qu'il était crucial de respecter son besoin de solitude pour encaisser le coup. Certains ont même évoqué la méchanceté potentielle qui l'attendait au-dehors, expliquant pourquoi il avait besoin de se protéger immédiatement après son départ.

D'un autre côté, une partie de l'audience a montré beaucoup plus de sévérité envers cette attitude. Certains internautes ont estimé que cette absence était maladroite et pourrait avoir des conséquences négatives sur la suite de sa carrière. L'une des internautes a même utilisé une métaphore humoristique pour décrire sa réaction, suggérant qu'il était tombé dans la marmite people et que la réalité le rattrapait durement.

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Cette controverse met en lumière la pression immense subie par les candidats de Star Academy. Au-delà de la performance artistique, la gestion de l'image et des émotions en temps réel est devenue une compétence aussi importante que le chant ou la danse. Pour Ydriss, cette épreuve est loin d'être terminée, car elle risque de déterminer la façon dont il sera perçu par le public une fois revenu dans la vie réelle.

L'apprentissage de la résilience pour les candidats

Nikos Aliagas a aussi rappelé que les éliminations faisaient partie intégrante de l'apprentissage de cette aventure. Selon lui, l'objectif n'est pas seulement de former des artistes, mais aussi des personnes capables de gérer l'échec et la réussite avec dignité. Il a insisté sur le fait que l'émission est là pour accompagner les candidats jusqu'au bout, même dans les moments les plus difficiles de leur parcours.

Ce prime du samedi 28 novembre restera donc marquant non seulement pour l'élimination de Ydriss, mais aussi pour la manière dont cette sortie d'émission a été gérée. Entre soutien inconditionnel et critiques acerbes, l'affaire montre l'impact durable des décisions prises dans l'après-coup d'une émission de télé-réalité. L'avenir de Ydriss, tant sur le plan personnel que professionnel, dépendra en grande partie de sa capacité à rebondir après cet incident.