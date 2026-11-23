Éliminées de la Star Academy, Tracy et Amel partagent leur pronostic unanime sur le futur vainqueur. Elles révèlent aussi les défis du château.

Les deux anciennes candidates Tracy et Amel ont exprimé leur soutien unanime pour l'artiste qui, selon elles, est destinée à remporter la saison en cours de la Star Academy. Ce pronostic a été partagé lors de leur passage dans l'émission présentée par Yann Barthès, quelques jours après leur élimination respective. Leur complicité, surnommée " Tramel " par le public, a été mise en avant dès leur arrivée dans le studio.

Pronostic unanime sur la gagnante

Lors de l'émission diffusée le lundi 23 novembre 2026, Yann Barthès a interrogé les deux jeunes femmes sur l'issue de la compétition. Après six semaines de tensions et de spectacles au château, Amel et Tracy ont répondu d'une seule voix en désignant la même finaliste. Amel a qualifié son choix de " star incroyable " et a ajouté que cette victoire paraîtrait évidente pour tous les spectateurs. Cette convergence d'opinions renforce l'image d'une amitié solide née au sein de l'émission, où les deux amies ont passé beaucoup de temps ensemble.

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Retour sur l'aventure et les défis

Au-delà de la compétition musicale, les deux candidates ont aussi évoqué les aspects moins glamour de la vie au château. Tracy a souligné la difficulté de ne pas avoir accès aux plateformes de streaming, ce qui limite les élèves dans leur choix musical. De son côté, Amel a pointé du doigt la gestion des installations sanitaires, notant qu'il n'y a que deux toilettes mixtes pour l'ensemble des academiens. Ces remarques offrent un aperçu concret des conditions de vie qui font partie intégrante de l'expérience de la Star Academy.

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Contexte des éliminations récentes

L'émission ne compte plus que onze élèves après le départ d'Amel le 20 novembre 2026. Cette élimination a permis à Amel de retrouver Tracy, qui avait elle-même quitté le château le samedi 14 novembre. Les deux jeunes filles ont développé une grande complicité en quelques jours, au point d'être considérées comme les meilleures amies du groupe. Leur sortie consécutive a marqué un tournant dans la dynamique de la compétition, laissant place aux derniers candidats en lice.

Avenir des candidates et perspectives

Malgré leur élimination, Tracy et Amel continuent de suivre de près les progrès de leurs camarades restants. Leur soutien public à la future gagnante témoigne de leur engagement envers l'émission et envers leurs collègues. Le public attend désormais avec impatience la suite de la compétition, alors que les candidats restants se préparent pour les étapes finales qui détermineront qui remportera le titre tant convoité de la Star Academy.