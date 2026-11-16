Éliminée de Star Academy le 16 novembre, Tracy revient sur son amitié fusionnelle avec Amel. Découvrez les réactions au château de Dammarie-les-Lys.

Tracy, l'une des nouvelles académiciennes de la saison actuelle de Star Academy, a été officiellement éliminée du château de Dammarie-les-Lys lors de l'émission diffusée ce lundi 16 novembre. Son départ marque la fin d'une aventure pour cette jeune chanteuse qui a marqué les esprits par sa relation particulière avec d'autres membres de la promotion.

La procédure de nomination a désigné Tracy, aux côtés d'Amel, de Noémie et de Leeloo, après que les téléspectateurs ont décidé de sauver l'équipe jaune face à l'équipe rouge lors du prime du samedi 14 novembre. Ce scrutin a conduit à la décision difficile de faire partir Tracy, laissant une trace profonde dans les cœurs de ceux qui sont restés.

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Une relation artistique fusionnelle avec Amel

Tracy a tenu à revenir publiquement sur la nature de ses liens avec Amel, qu'elle décrit comme un véritable coup de foudre tant sur le plan artistique qu'humain. Dès leur arrivée, ces deux artistes ont ressenti une affinité immédiate, créant un binôme que Tracy qualifie de soutien indéfectible mais aussi de source de crainte face à la compétition.

Cette connexion intense a suscité des sentiments contradictoires au sein du groupe. Si avoir un allié solide est souvent bénéfique dans ce format télévisé, la peur de se retrouver l'une contre l'autre lors des votes a également plané au-dessus de leurs interactions, ajoutant une tension dramatique à leur amitié naissante.

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Réactions au château et tristesse d'Amel

L'élimination de Tracy a eu des conséquences visibles sur le moral des résidents restants, en particulier sur Amel. Lors du traditionnel débriefing du dimanche 15 novembre animé par Lydia Bouchard, Amel a montré des signes évidents de détresse, avouant avoir le cœur brisé et manquant déjà à sa compagne d'aventure.

Ce moment de vulnérabilité a souligné l'impact émotionnel des départs successifs au château. La réaction d'Amel lors de cet échange a démontré à quel point les liens créés durant cette expérience dépasse les simples frontières de la compétition, touchant à la sphère personnelle et affective des candidats.

Confidences de Tracy sur le départ

Malgré sa sortie du jeu, Tracy a exprimé sa joie qu'Amel reste au château, estimant que celle-ci mérite de poursuivre l'aventure à cent pour cent. Elle a également souligné la difficulté de devoir affronter l'idée qu'une seule des deux puisse être éliminée, une situation qui les effrayait mutuellement dès qu'elles savaient être en danger.

Tracy a tenu à préciser qu'elle avait pris le temps de discuter avec l'ensemble des autres élèves du château, établissant des liens spéciaux avec chacun d'eux. Elle a d'ailleurs mentionné qu'elle avait cité tous ses camarades dans sa lettre de départ, un geste qui lui procure encore du réconfort malgré la fin de son séjour.

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Nouvelle vague et incidents techniques

Cette élimination s'inscrit dans un contexte marqué par l'entrée récente d'une dizaine de nouveaux élèves, incluant Antoine, Brieuc, Cameron, Elija, Félix, Isabella, Khalil, Kylian, Leeloo, Maud, Mélina, Morgan, Noémie, Tracy, Ydriss et Zoé. Cette renouvellation a ajouté une dynamique de compétition accrue entre les équipes jaune et rouge.

Parallèlement à ces événements dramatiques, la production a dû gérer un incident technique majeur lors de la performance de Cameron le samedi 14 novembre. Ce couac dans son tableau dansé chanté a provoqué des interrogations parmi le public sur les choix de diffusion, montrant que la logistique reste un défi constant pour l'émission.