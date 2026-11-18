Tracy révèle son choix pour la Star Academy, soutenant Noémie pour la victoire. Elle loue aussi Amel pour son talent. Retour sur ses révélations.

Tracy, candidate de la Star Academy, s'est exprimée sur l'issue de la compétition après son départ de l'émission. Samedi 14 novembre, elle a dévoilé son pronostic pour la victoire finale et partagé ses ressentis sur son aventure.

Tracy parie sur Noémie pour la victoire

Tracy considère que Noémie possède les qualités nécessaires pour remporter la Star Academy. Elle estime que la jeune artiste a un profil de gagnante et pense que le public est de son avis. Ce choix s'appuie sur l'art singulier de Noémie que Tracy admire particulièrement.

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L'ancienne élève de 23 ans a noué une amitié sincère avec Noémie pendant la saison. Cette connexion a renforcé la conviction de Tracy quant au potentiel de sa camarade. Elle souhaite sincèrement que Noémie arrive à gérer cette aventure avec succès.

Une admiration particulière pour le talent d'Amel

Outre son pronostic, Tracy rend hommage à Amel, une autre candidate du château. Elle souligne le caractère monstrueusement artistique d'Amel, qualifiant sa prestation de folie. Cette estime va au-delà de la simple sympathie scolaire.

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Tracy avoue avoir été surprise par sa propre personnalité aux côtés d'Amel. Elle pensait ne pas fonctionner en binôme mais a découvert un autre visage de son character. Cette expérience l'a marquée profondément dans sa vie au château.

Un prime décisif avec la chanson d'Édith Piaf

La semaine précédente, cinq élèves se sont affrontés lors d'une battle. Une prestation sur un célèbre titre d'Édith Piaf a désigné la gagnante. Mélina a remporté cette victoire importante pour la suite de son aventure.

Les professeurs ont jugé cette prestation comme déterminante pour la suite. Ce moment reste gravé dans la mémoire des participants et des journalistes qui suivent l'émission. Ces événements structurent le rythme intense de la compétition.

Les élèves de la 14e saison divergent sur la suite

Les avis parmi les élèves de cette 14e saison divergent sur l'issue du concours. Certains voient en d'autres candidats des artistes uniques. Ces différences de perception reflètent la subjectivité du jugement télévisuel.

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Les camarades observent les cotes de popularité via le public. Antoine explique que les élèves se font une idée de leur score réel. Ces interactions créent une dynamique complexe entre les participants.

Le programme phare de TF1 continue de captiver le public avec ses révélations. Les liens forgés au château restent centraux dans le récit. Chaque départ marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'émission.