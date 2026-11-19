Après son élimination, Tracy révèle les véritables relations au sein de la Star Academy. Elle insiste sur l'absence de rivalités toxiques et célèbre la fraternité des candidats.

L'ancienne participante de l'émission de télé réalité Star Academy, Tracy, a récemment partagé avec l'hebdomadaire Femme Actuelle son bilan personnel après son élimination le samedi 14 novembre. Âgée de vingt-trois ans, l'artiste refuse de laisser place aux spéculations sur les dynamiques sociales complexes qui pourraient avoir bercé son séjour au château. Elle insiste fermement sur une atmosphère dominée par l'entraide et le respect mutuel entre les élèves, contrairement à certaines rumeurs circulant sur les réseaux sociaux.

Dénégation des rivalités internes au château

Tracy affirme sans équivoque qu'il n'existe pas de clans divisant la promotion, rejetant l'idée de factions hostiles. Elle reconnaît naturellement la formation de petits groupes basés sur les affinités personnelles, un phénomène courant dans tout environnement de vie collective, mais nie catégoriquement que cela ait créé des clivages durables. Pour elle, chaque élève a cherché à s'intégrer et à apprendre des autres tout au long de l'aventure.

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L'élève explique qu'elle prenait même l'initiative de se rapprocher régulièrement des camarades avec qui elle parlait moins, motivée par le désir de mieux les connaître sur la durée. Cette démarche proactive a permis de maintenir une cohésion globale exceptionnelle, transformant les différences en opportunités d'apprentissage plutôt qu'en sources de conflit ouvert ou de rejet social entre les résidents.

Liens forts avec l'équipe rouge et les garçons

Au sein de cette promotion soudée, Tracy a développé des liens privilégiés avec plusieurs camarades, notamment avec Amel, qu'elle considère désormais comme une véritable sœur. La semaine des équipes a également renforcé sa proximité avec Noémie et Leeloo, toutes trois membres de l'équipe rouge surnommée les Braqueuses, créant une solidarité forte au sein de ce groupe spécifique.

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Tracy témoigne de l'admiration profonde qu'elle porte à Noémie, une personne qu'elle dit avoir véritablement découverte durant cette compétition spécifique. Elle loue également l'intelligence et la façon de penser de Leeloo, qualifiant leur relation d'intense et positive. Ces liens ne l'ont pas empêchée de rester connectée avec le reste du groupe, en particulier avec les cinq garçons restants, avec qui elle entretenait une entente parfaite et qui lui manquent déjà.

Une compétition basée sur l'admiration mutuelle

Malgré la dimension compétitive inhérente à la Star Academy, Tracy souligne que la rivalité était absente au profit d'une admiration collective. Elle se décrit comme compétitive à l'origine, mais constate que le niveau exceptionnel de tous les participants a transformé cette envie de vaincre en désir d'émerger ensemble. Chaque élève puisait l'inspiration auprès des autres, comme chez Isabella ou Zoé, pour progresser individuellement et collectivement.

Cette dynamique de soutien mutuel a prévalu tout au long du processus, créant un environnement où personne n'était considéré comme un ennemi. L'objectif partagé était de se pousser les uns les autres vers la réussite, transformant l'épreuve en une expérience humaine intense et enrichissante plutôt qu'en un champ de bataille social. Cette philosophie de groupe a permis de préserver une bonne entente globale jusqu'à la fin de leur participation commune.

Tensions entre élèves et point de vue de la professeure

Les confidences de Tracy entrent en résonance avec d'autres révélations concernant la production et les professeurs. Marlène Schaff, ancienne professeure d'expression scénique, a également reconnu l'existence de tensions en coulisses dans une interview accordée à Pile Média le vendredi 13 novembre 2026. Bien qu'elle n'ait pas identifié les personnes concernées, ses aveux soulignent que la réalité du château pouvait être plus complexe que ne le laissent entendre les apparences en plateau.

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En parallèle, la présence de l'animatrice Jenifer a été remarquée pour son regard bienveillant et tendre envers les candidats, impressionnée par leur niveau général. Ces différents témoignages, issus de Tracy, de Marlène Schaff et de l'équipe de production, offrent un panorama nuancé des relations au sein de la Star Academy, mêlant fraternité déclarée et défis organisationnels sous les projecteurs.