Star Academy : Tracy conteste les nominations, Mosimann rappelle l'exigence de la compétition

À la Star Academy, Tracy s'oppose aux nominations du 12 novembre. Mosimann réagit fermement face aux critiques des internautes sur le système de vote et le mérite.

Le contexte de la Star Academy, diffusée depuis le château de Dammarie-les-Lys, connaît une tension notable après la publication des résultats d'évaluation de la semaine du 10 novembre 2026. L'académicienne Tracy a exprimé son vif mécontentement concernant les décisions de nomination prises par le jury et la direction. Cette contestation ouverte a immédiatement suscité des réactions virulentes de la part de l'audience en ligne.

Une structure par équipes bouleversée

Depuis le samedi 10 octobre 2026, la nouvelle promotion vit au rythme d'une mécanique modifiée où les candidats sont divisés en trois groupes distincts pour leurs évaluations. Lors de l'évaluation du mardi 10 novembre 2026, cette dynamique collective a conduit à la nomination des équipes des Rouges, comprenant Amel, Leeloo, Noémie et Tracy, ainsi que des Jaunes, formées de Brieuc, Félix, Kylian et Ydriss. Ces noms figurent parmi les huit élèves en danger pour le prime prévu le samedi 14 novembre.

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Le directeur de cette saison, Mosimann, a rappelé aux candidats que le travail en équipe ne supprime pas les exigences individuelles de la compétition. La distribution des rôles et des menaces d'élimination repose sur des critères stricts définis par le jury et l'équipe pédagogique. Chaque académicien doit justifier sa place sur la scène du Studio 217 par sa performance réelle et non par des attentes externes.

La réaction de Tracy et le soutien à Mosimann

Le jeudi 12 novembre 2026, pendant la quotidienne, Tracy a interrogé directement Mosimann sur l'immunité accordée à l'équipe des Bleus. Son incompréhension face à ce statut d'exception a été mal reçue, d'autant plus que des critiques pointent du doigt une mémoire défaillante lors de ses propres performances. Certains utilisateurs ont noté qu'elle avait oublié une grande partie des paroles lors de l'évaluation, tout en contestant le mérite des autres.

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Mosimann a rapidement intervenu pour calmer le jeu, affirmant qu'il faut accepter la difficulté et parfois la cruauté inhérentes à ce format télévisé. Cette position défensive du directeur a rapidement gagné le soutien de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Ils jugent la demande de Tracy peu pertinente au regard des standards attendus dans une compétition aussi exigeante.

La controverse met en lumière le fossé entre la perception des candidats et la réalité des jugements professionnels. Les spectateurs estiment que le mérite doit primer sur les sentiments ou les stratégies de groupe. L'attitude de Tracy est perçue comme une tentative de contourner les règles établies par les producteurs et les enseignants musicaux.

Les enjeux du prime du 14 novembre

L'élimination potentielle d'élèves est au cœur des préoccupations pour le prime du samedi 14 novembre. Huit candidats sont officiellement en danger, dont toute l'équipe des Rouges et une grande partie de celle des Jaunes. Une ultime épreuve sur la scène du Studio 217 déterminera qui pourra rester dans le jeu ou devra quitter le château.

Ce vote final constitue une étape cruciale pour la survie de ces huit candidats. La dynamique de groupe initialement mise en place par Mosimann montre ses limites face à la pression individuelle. Les résultats de cette épreuve détermineront la suite du parcours de plusieurs talents prometteurs de cette saison.

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La situation actuelle souligne l'importance de la résilience mentale et technique pour les participants. La Star Academy ne tolère pas les excuses face à des oublis de paroles ou des stratégies de groupe mal gérées. L'audience suit de près ces développements, apportant son soutien à la fermeté affichée par la direction du casting.