L'académicien Kylian figure parmi les huit nominés de la Star Academy suite à son interprétation critiquée le 23 novembre 2026. Le prime d'élimination se tiendra le samedi 28 novembre 2026.

La compétition de Star Academy Saison 14 connaît un tournant décisif avec la nomination de l'académicien Kylian lors des évaluations de la semaine du 23 novembre 2026. Cette décision critique intervient au terme d'une prestation interprétée devant le jury et ses pairs, où il a été jugé en dessous des standards attendus pour cette étape cruciale du programme.

Critiques cinglantes lors de l'évaluation du 23 novembre 2026

Kylian a choisi d'interpréter une chanson d'Alain Souchon, suivant les conseils de Sofia Morgavi qui avait estimé que ce répertoire convenait à sa prestation. Cependant, le retour immédiat du jury a été particulièrement sévère sur sa posture scénique et sa gestion du corps sur scène. L'académicien se retrouve ainsi placé en bas du classement, ce qui le contraint directement à la nomination pour échapper à l'élimination définitive.

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Sofia Morgavi n'a pas tardé à formuler ses reproches les plus directs, qualifiant la performance de décevante par rapport aux progrès escomptés. La jurée a souligné que l'élève était retombé dans ses travers habituels, pointant du doigt une expression faciale jugée dégoûtée et un manque total de maîtrise physique. Pour Sofia Morgavi, la différence entre une prestation en studio et une scène en direct exige un contrôle que Kylian n'a pas su démontrer ce jour-là.

Jean-Pierre Foucault et le reste du jury ont également exprimé leur mécontentement concernant l'attitude générale de l'artiste. La nonchalance remarquée lors de l'exécution de la chanson a été perçue comme un signe de relâchement inacceptable pour un candidat en phase finale de la sélection. Ces observations ont contribué à faire basculer le verdict vers une nomination obligatoire, malgré les efforts personnels fournis par l'académicien pour s'améliorer.

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Positions nuancées des jurés et contexte de la saison 14

Lydia Bouchard a apporté une vision plus mesurée et constructive de la prestation de l'élève. Elle a reconnu que l'interprétation n'était pas parfaite mais a salué les avancées réelles dans la recherche d'une vérité scénique et l'intégration d'émotions sincères. Cette remarque positive souligne que Kylian commence à mettre sa propre touche artistique, ce qui constitue un progrès indéniable sur le plan musical et expressif.

Néanmoins, cette reconnaissance partielle n'a pas suffi à compenser les défauts techniques et scéniques relevés par les autres membres du jury. La dynamique de la Saison 14 impose une rigueur exemplaire lors des évaluations, où chaque académicien doit donner le meilleur de lui-même pour survivre. Le système de face-à-face actuel ne tolère pas les prestations jugées trop laxistes, quel que soit le potentiel artistique sous-jacent.

L'amitié initiale entre Kylian et Félix semble avoir été fragilisée par ces événements récents. Félix a publiquement exprimé son agacement face à l'attitude de son colocataire, estimant que ses critiques n'étaient pas toujours constructives. Ce conflit interne au sein du duo formé depuis le début de l'aventure illustre la pression extrême qui pèse sur les candidats lors de cette période de tension maximale.

Préparatifs pour le prime du 28 novembre 2026 et élimination

Huit nommés s'affrontent cette semaine pour tenter d'échapper à l'évacuation du château, incluant Maud, Isabella, Leeloo, Noémie, Ydriss, Brieuc, Mélina et Kylian. Le prime du samedi 28 novembre 2026 mettra en œuvre un mécanisme de sauvetage complexe où le public, les professeurs et les pairs joueront des rôles déterminants pour sauver cinq candidats.

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Les quatre premiers élèves nommés commenceront par chanter ensemble, après quoi le public sauvera quatre d'entre eux lors d'une première manche. Un cinquième sera désigné par les votants externes, tandis qu'un autre bénéficiera du vote des professeurs et le dernier celui des camarades de l'Académie. Seul le dernier candidat restant sur la liste sera éliminé de la compétition, mettant ainsi un terme à sa saison.

Quatre académiciens bénéficient d'une sécurité temporaire cette semaine, évitant ainsi la mise en danger immédiate. Zoé est immunisée grâce à son résultat du prime précédent, tandis que Cameron et Félix, arrivés respectivement premier et deuxième lors des évaluations, sont protégés par leur statut de leaders du classement. Cette hiérarchie actuelle offre un répit stratégique à ces trois candidats avant la suite de la compétition.