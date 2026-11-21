Découvrez comment Noémie et Jeanne, candidatees de la Star Academy saison 13, se sont découvertes amies après le casting. Leur parcours unique avant et pendant l'émission.

La treizième saison de la Star Academy a offert aux téléspectateurs de TF1, ce vendredi 20 novembre, des révélations inattendues sur les liens qui unissent certains de ses talents. Au cœur des surprises du prime, la rencontre fortuite entre deux candidates, Noémie et Jeanne, qui entretenaient déjà une amitié solide bien avant de franchir les portes du château musical. Cette histoire d'amitié née sur le plateau, mais construite avant même l'audition, met en lumière la dimension humaine et les rebondissements du concours emblématique.

Une amitié forgée avant la sélection finale

Les deux jeunes femmes partagent une origine géographique commune qui reste un secret de polichinelle pour beaucoup. Comme l'explique Jeanne, elles sont nées dans la même ville, mais cette similarité n'a été découverte qu'au moment crucial du casting. Elles se sont rendu compte de cette coïncidence géographique à la dernière étape de la sélection, l'année précédente. En plus de leurs racines communes, elles possèdent des cercles sociaux entrecroisés, partageant des amis communs qui servent de pont naturel entre leurs destins artistiques respectifs.

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Cette découverte mutuelle a immédiatement transformé une simple connaissance en une véritable amitié durable. Malgré des parcours professionnels et artistiques initialement très différents, les deux femmes ont su créer un lien fort et authentique. Cette solidarité préexistante a joué un rôle essentiel dans leur soutien mutuel, créant une dynamique de confiance qui transcende la simple compétition musicale inhérente à l'émission.

Parcours contrastés et statut de remplaçante

L'histoire de Noémie se distingue par une persévérance remarquable face à l'adversité. Alors que Jeanne avait été directement sélectionnée pour intégrer la prestigieuse promotion 2025, Noémie a dû attendre une année supplémentaire pour réaliser son rêve. Elle avait été retenue comme candidate remplaçante, un statut qui lui permettait théoriquement de rejoindre le château si l'un des candidats initiels se désistait avant le lancement officiel de la saison.

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Malheureusement, cette attente s'est soldée par une immense déception au moment du dévoilement final des noms. Aucun désistement ne s'est produit, obligeant Noémie à patienter encore un an. Ce rejetinitial, loin de briser sa motivation, a renforcé son ambition de faire carrière dans la musique. Sa sélection finale pour la saison suivante représente donc une revanche personnelle majeure, acquise grâce à sa capacité à ne jamais abandonner son objectif.

Soutien inconditionnel et duo musical mémorable

Le soutien de Jeanne a été crucial pour Noémie durant cette période d'attente et de doute. Comme l'a confié Noémie sur le plateau de TF1, Jeanne a été extrêmement présente et solidaire lorsqu'elle n'avait pas été retenue initialement. Cette proximité émotionnelle a permis à Noémie de traverser cette déception sans se laisser abattre, préservant ainsi sa confiance en ses capacités artistiques. Aujourd'hui, Noémie, âgée de 23 ans, peut compter sur le soutien indéfectible de celle qui avait été sélectionnée à sa place un an plus tôt.

Leur duo interprété lors de la soirée du prime a revêtu une saveur particulière pour cette raison. Au-delà de la performance technique, chaque note jouée ensemble portait le poids de leur histoire commune et de leur résilience. Cette collaboration symbolise la fin d'une épreuve longue pour Noémie et la concrétisation de ses efforts, tout en célébrant une amitié rare née du concours. Les téléspectateurs ont pu apprécier non seulement la qualité vocale, mais aussi la complicité naturelle qui émane des deux candidates sur scène.