Star Academy : Quentin Mosimann succède à Michael Goldman à la direction

Quentin Mosimann prend la direction de la Star Academy sur TF1 après Michael Goldman. Marlène Schaff salue un choix qui s'appuie sur son expérience de la scène et de la production musicale.

Quentin Mosimann succède à Michael Goldman à la direction de la Star Academy, l'émission de télé-crochet diffusée sur TF1. Le DJ, auteur et compositeur prend la tête de l'école pour la nouvelle promotion d'élèves, une nomination saluée par l'ancienne professeure Marlène Schaff.

Dans des confidences rapportées par la presse people, Marlène Schaff a décrit Quentin Mosimann comme 'un bon gamin' et a dit se réjouir de le voir à la tête de l'école. Elle déclare admirer particulièrement cet artiste.

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Michael Goldman cède la direction à Quentin Mosimann

Michael Goldman a cédé sa place de directeur de la Star Academy à Quentin Mosimann, qui reprend ainsi le poste à la tête de l'émission de TF1. La passation a été marquée par une vidéo publiée sur Instagram par Quentin Mosimann.

Face à Michael Goldman, son prédécesseur, le nouveau directeur s'est prêté à un défi musical qui rappelle les souvenirs des premières saisons de l'émission. Le titre de la séquence, 'Tu me files ton job ?', résume le ton léger de cette transmission.

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Marlène Schaff loue le profil de Quentin Mosimann

Marlène Schaff juge que Quentin Mosimann est le choix idéal, car il connaît la Star Academy en profondeur. Selon elle, il sait ce que les jeunes candidats traversent pendant l'émission.

Marlène Schaff met aussi en avant l'expérience professionnelle de Quentin Mosimann, qui est auteur, compositeur, multi-instrumentiste et DJ. Elle estime qu'il connaît la scène, le studio et le milieu de la production, ce qui lui donne une vision à 360 degrés qu'elle juge assez exceptionnelle.

Marlène Schaff rappelle que Michael Goldman est lui aussi un bon gamin. Elle raconte qu'à l'époque où ils étaient ensemble à la Star Academy, il demandait les notes des élèves lors de chaque journée d'évaluation, et elle pense que Michael Goldman souhaite à Quentin Mosimann d'obtenir un 10 sur 10.

Le même jour, Marlène Schaff a accordé un entretien à Buzz TV du Figaro, le jeudi 15 octobre. Elle y a répondu aux rumeurs sur son salaire de 60 000 euros pour sa participation à l'émission de TF1.

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Karima Charni rejoint l'équipe de la Star Academy

Karima Charni sera présente aux côtés de Quentin Mosimann et Nikos Aliagas pour accompagner les candidats au château après chaque prime. Elle assurera aussi la narration des aventures des candidats lors des quotidiennes.

Ce retour concerne une ancienne candidate qui avait brillé lors de la saison 4, remportée par Grégory Lemarchal. Pour Karima Charni, il s'agit donc d'un retour aux sources au sein de l'émission.

Sur le plan des répétitrices, Philippine Lavrey et Fanny Delaigue ont été désignées pour accompagner les élèves de la saison 14. Philippine Lavrey succède à Lucie Bernardoni, qui a quitté l'aventure à la fin de la saison 13.