Star Academy : Problème technique avec Cameron lors du prime du 14 novembre sur TF1

Un incident technique a perturbé la prestation de Cameron lors de l'émission diffusée ce samedi 14 novembre sur TF1, suscitant des débats sur les choix de production.

La diffusion du prime de Star Academy, diffusé ce samedi 14 novembre sur TF1, a connu un dénouement inattendu concernant la prestation de Cameron. Le candidat a été confronté à un sérieux incident technique lors de son tableau, un moment qui a vivement préoccupé les téléspectateurs et les internautes. Cet aléa technique s'est produit alors que la pression était déjà intense pour le jeune homme.

Annonce du problème technique de Cameron

Cette prestation était particulièrement attendue par le public, surtout après les premières images des répétitions qui avaient suscité un vif enthousiasme sur les réseaux sociaux. Le doyen de la promotion, Jonathan Jenvrin, avait pourtant confié à Ydriss, lors d'un live qui a eu lieu le 12 novembre, à quel point cette prestation le stressait. Il se réjouissait de relever ce défi, mais il craignait sincèrement de ne pas être à la hauteur de ses propres attentes.

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Malheureusement, son passage sur le plateau ne s'est pas déroulé comme prévu. En plus de devoir attendre presque minuit pour présenter son numéro, Cameron a été confronté à un problème de micro qui a perturbé sa prestation. Un couac technique particulièrement regrettable et long pour le candidat, d'autant que l'enjeu était important.

Explication du décalage télévisuel

La meilleure note obtenue lors des tableaux chantés-dansés permettait de décrocher une place pour la tournée des 25 ans. Plusieurs internautes se sont demandé pourquoi la production n'avait pas choisi de couper la séquence et de recommencer le tableau. Une spectatrice présente lors du prime de la semaine dernière a rappelé que Jenifer avait raté son entrée sur scène, mentionnant qu'il y a 45 minutes de décalage avec le direct.

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Cette interrogation a trouvé un début d'explication grâce aux réponses d'autres internautes. Selon l'un d'eux, le décalage entre l'enregistrement du plateau et la diffusion télévisée est progressivement rattrapé. La production n'aurait donc peut-être plus disposé du même temps pour interrompre le programme et recommencer le tableau.

Réactions contrastées des spectateurs

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été particulièrement contrastées. Beaucoup ont d'abord exprimé leur peine pour Cameron, estimant que le candidat avait accumulé les difficultés. Un internaute sur X a ainsi compati en soulignant qu'il était difficile de passer à presque minuit pour un tableau qui le terrifie et d'en plus subir un souci de micro.

D'autres ont également pointé du doigt les conditions de sa prestation, entre son passage en dernière position, le problème technique et une note jugée trop sévère. Certains ont toutefois préféré retenir la manière dont le candidat avait fait face à cet imprévu, le décrivant comme ayant tellement maîtrisé la situation que cela semblait fou.

Mais Cameron ne bénéficie clairement pas du soutien de tous. D'autres internautes ont profité de ce couac pour se moquer ouvertement de lui et remettre en question son talent. Ces divisions illustrent bien la polarisation des opinions autour de sa participation à cette saison de Star Academy.