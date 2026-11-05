Star Academy Prime : Le retour des professeurs historiques et l'absence d'Adeline Toniutti

Retour des profs emblématiques de la Star Academy ce 6 novembre 2026. Raphaëlle Ricci et Kamel Ouali présents, mais Adeline Toniutti absente, provoquant le mécontentement des fans.

Le vendredi 6 novembre 2026 marque un tournant significatif dans la saison en cours de la Star Academy diffusée sur TF1. Le prime spécial de la soirée, initialement prévu à 21h10, a subi un décalage horaire majeur pour laisser place à la retransmission en direct du match de rugby opposant la France aux Fidji. Cette modification de programmation, rendue nécessaire par l'importance de l'événement sportif, a contraint les producteurs à réorganiser le déroulement de la semaine de répétitions pour les candidats restants.

Retour des profs emblématiques sous contrainte

Malgré la réduction du temps de travail, l'équipe pédagogique traditionnelle est revenue en force au château de Dammarie-les-Lys. Les figures tutélaires Raphaëlle Ricci, spécialiste de l'expression scénique, Kamel Ouali, et Michael Goldman sont toutes présentes pour encadrer les derniers candidats en lice. Leur présence était attendue avec impatience par le public, car ces enseignants ont façonné l'identité musicale de l'émission depuis ses débuts. Leurs corrections intenses et leur exigence sont devenues des références pour les générations suivantes d'artistes.

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La compression du planning a eu des conséquences directes sur la préparation artistique. Le temps de répétitions a été réduit à cinq jours au lieu des six habituels. Cette contrainte de temps a ajouté une pression supplémentaire sur les candidats qui doivent non seulement mémoriser leurs chorégraphies mais aussi intégrer les retours techniques des professeurs. L'objectif est de garantir une prestation de qualité supérieure malgré ce calendrier resserré, tout en maintenant le niveau exigeant que le public de la chaîne publique a l'habitude d'attendre.

L'absence controversée d'Adeline Toniutti

Une omission majeure a toutefois été relevée par la communauté en ligne. La figure culte Adeline Toniutti, souvent citée comme la professeure la plus emblématique de l'histoire du télécrochet, n'était pas présente lors de ce prime. Son absence a immédiatement provoqué une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux, avec de nombreux internautes exprimant leur colère et leur déception. Les hashtags réclamant sa présence ont rapidement circulé, illustrant l'attachement profond du public envers son style pédagogique unique.

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Les critiques des fans sont cinglantes, comparant l'émission actuelle à ce qu'elle aurait pu être avec Adeline Toniutti. Des messages tels que " On veut Adeline à la Star Academy ! " ou " Avec Adeline la Star Ac serait meilleure " ont été massivement partagés. Cette absence est perçue non pas comme un simple détail logistique, mais comme une trahison envers la tradition de l'émission. De nombreux puristes estiment que la présence d'Adeline est indispensable pour offrir une expérience authentique et complète aux téléspectateurs.

Nominations et duos avec les légendes

Face à la détermination des professeurs, les trois candidats nommés cette semaine ont été identifiés comme étant Amel, Félix et Morgan. Cette décision, prise lors des quotidiennes précédentes, place ces trois jeunes artistes sous le feu des projecteurs pour la soirée finale. Ils devront défendre leur place dans la compétition à travers des prestations solo, montrant ce qu'ils ont acquis malgré ce délai raccourci. Leur survie dans l'aventure dépendra de leur capacité à impressionner le jury et le public en direct.

Pour tenter de remonter le moral des troupes avant cette étape cruciale, des duos ont été mis en place avec des artistes établis. Maud a partagé la scène avec Mickels Réa, tandis que Brieuc s'est associé à Laurène Bourvon. Ces collaborations visent à offrir un soutien technique et émotionnel aux candidats stressés. Elles permettent également de renouveler les prestations en apportant une touche de maturité artistique, préparant ainsi les jeunes talents à affronter laBattle finale qui opposera Tracy, Isabella et Zoé.

Agenda sportif et continuité de l'émission

Le décalage horaire imposed par le rugby a également impacté la visibilité des candidats en fin de journée. La diffusion du prime a été retardée, créant une rupture dans le rythme habituel de la programmation quotidienne. Les fans suivent désormais avec une attention particulière les prochaines étapes, notamment les interactions entre les gagnants des saisons passées et les nouveaux talents. Cette dynamique de mentorat reste un pilier central de l'attrait de l'émission, reliant les anciennes gloires musicales aux nouvelles stars de demain.

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Le directeur de la Star Academy, Mosimann, a également dû ajuster ses responsabilités pour s'adapter à ce changement de programme. Bien que son rôle central reste inchangé, la gestion du temps de production et des plannings de répétition a nécessité une adaptation rapide. La tension monte à mesure que la finale approche, avec des candidats comme Cameron ayant déjà montré des signes de blocage lors des cours de Lydia Bouchard. L'ensemble de l'équipe tente de maintenir une ambiance positive et productive pour que les derniers jours à Dammarie-les-Lys soient fructueux pour tous.