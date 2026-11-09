Star Academy : Nouveau format de nominations bouleversant les équipes

Mosimann révèle un système de nominations collectif inédit pour Star Academy. Trois équipes s'affrontent et une seule échappe au danger avant le prime du 14 novembre.

La dynamique de la Star Academy subit une mutation radicale suite à l'annonce faite par le directeur Mosimann lors de la quotidienne du lundi 9 novembre. Pour la première fois, les nominations ne dépendront plus uniquement de performances individuelles, mais d'une stratégie collective impliquant l'ensemble des candidats encore en lice. Cette nouvelle règle vise à tester la cohésion du groupe face à des défis artistiques communs avant le prime du samedi 14 novembre.

Un dispositif collectif inédit pour les candidats

Les académiciens vont devoir composer trois équipes distinctes pour préparer une prestation unique mêlant chant, danse et théâtre autour d'un même titre. Le directeur a précisé que cette épreuve collective exigera une coordination parfaite, chaque élève devant trouver sa place dans la mise en scène commune. L'objectif est de voir comment les candidats gèrent la pression du travail d'équipe plutôt que leur talent solitaire habituel.

Also read Marguerite Dedeyan : Confidences sur le harcèlement scolaire et son parcours à Star Academy

La composition de ces groupes a été dévoilée avec soin par l'animateur. L'équipe jaune réunit Brieuc, Ydriss, Kylian et Félix. L'équipe rouge est composée de Noémie, Amel, Tracy et Leeloo. Enfin, l'équipe bleue rassemble Maud, Mélina, Isabella, Cameron et Zoé. Cette dernière formation compte cinq membres, une différence expliquée par le statut particulier de Zoé qui a remporté une immunité.

Cette immunité accordée à Zoé signifie qu'elle ne pourra pas être éliminée même si son équipe perd les épreuves. En cas de défaite des Bleus, seuls Maud, Mélina, Isabella et Cameron seraient concernés par la phase finale de sauvetage. Cette nuance crée une dynamique de pouvoir particulière au sein du groupe le plus nombreux.

Advertisement

Des conséquences lourdes pour les équipes perdantes

La règle la plus impactante concerne le sort des équipes après les performances du samedi 14 novembre. Une seule des trois formations sera totalement sauvée, tandis que les deux autres resteront en danger jusqu'au prochain prime. Cette situation inhabituelle met tous les élèves sous pression, car personne ne connaîtra son sort définitif dès le début de la semaine.

Les deux groupes concernés par le danger devront s'affronter lors d'épreuves en direct, devant les téléspectateurs de Tf1. Le public sera chargé de départager les deux équipes et d'en qualifier une pour la suite de l'aventure. Cette intervention du public ajoute une couche d'incertitude supplémentaire au déroulement de la saison.

Pour l'équipe perdante, le sort des quatre candidats non immunisés sera décidé par trois mécanismes distincts. Un candidat sera sauvé par les voix des téléspectateurs, un deuxième par le vote des professeurs et un troisième par ses camarades de classe. Le quatrième candidat, ne correspondant à aucun de ces critères, sera définitivement éliminé de la Star Academy.

Changements institutionnels et réactions au sein du château

Ce bouleversement des règles s'inscrit dans un contexte de renouvellement partiel de l'équipe de production. Lydia Bouchard, ancienne candidate de la saison 4 remportée par Grégory Lemarchal, revient dans l'émission. Elle adresse un carton rouge à Kylian après le prime, critiquant son abandon de son équipe, ce qui illustre les tensions créées par le nouveau format.

Advertisement

Karima Charni a également été annoncée pour accompagner les candidats au château après chaque prime. Elle narrera les aventies des candidats lors des quotidiennes, apportant un regard extérieur sur les dynamiques internes. Son rôle sera crucial pour expliquer les stratégies mises en place par les groupes.

Les répétitrices ont également changé, avec l'arrivée de Philippine Lavrey et Fanny Delaigue. Elles succèdent à Lucie Bernardoni qui avait quitté l'aventure à la fin de la saison 13. Ce renouvellement des encadrants artistiques coïncide avec la nouvelle orientation donnée aux prestations collectives.

Parallèlement, Mosimann a dû se justifier sur son attitude pendant les primes. Le 7 novembre, il a expliqué sur sa chaîne Twitch pourquoi il ne sourit jamais lorsque les élèves se produisent. Certains téléspectateurs lui reprochaient cette retenue, mais il a précisé qu'il s'agissait d'un moment où il doit rester concentré. Cette transparence vise à apaiser les critiques venant du public fidèle de l'émission.

Enfin, une nouvelle règle concernant les nominations a été annoncée par Michael Goldman le mardi 2 décembre 2025. Elle chamboulera le déroulé de la saison dès le prochain prime en s'attaquant directement aux trois nommées de la semaine. Ces multiples changements signalent une saison 14 particulièrement instable et imprévisible pour les candidats et les téléspectateurs.