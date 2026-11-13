Star Academy : Mosimann succède à Michael Goldman au château de Dammarie-les-Lys

Mosimann remplace Michael Goldman à la direction de la Star Academy en octobre 2026. Sofia Morgavi et Jonathan Jenvrin livrent leur analyse sur ce changement majeur.

Le château de Dammarie-les-Lys a connu une transformation majeure lors de son retour sur TF1 en octobre 2026. Après quatre saisons passées à la tête du télé-crochet, Michael Goldman a cédé sa place à Mosimann, qui a pris ses fonctions au milieu d'une nouvelle promotion d'académiciens. Ce changement de direction a immédiatement marqué les esprits, tant du côté des téléspectateurs que des enseignants habitués à collaborer avec l'ancien directeur.

Une transition de direction remarquée

Mosimann a rapidement imposé sa personnalité et sa méthode pour encadrer les élèves depuis le début de la saison. Il occupe désormais une position centrale dans les émissions quotidiennes et les primes, créant une dynamique différente de celle sous l'ère Goldman. Cette transition a été observée de près par les membres de l'équipe pédagogique qui ont continué leur aventure avec cette nouvelle génération de candidats.

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Différences de style entre Goldman et Mosimann

Les deux professeurs Sofia Morgavi et Jonathan Jenvrin ont expliqué cette nouvelle dynamique lors d'une interview le vendredi 13 novembre. Sofia Morgavi a reconnu que Michael Goldman était tout aussi investi dans sa mission, mais qu'il effectuait davantage un travail discret dans l'ombre. Elle a souligné que Mosimann est davantage mis en avant médiatiquement car il est également un artiste de scène reconnu. Cette visibilité publique explique la différence de perception entre les deux directeurs successifs.

Intuitions et relations professionnelles

Jonathan Jenvrin a quant à lui mis en avant la curiosité artistique qu'il ressentedevant Mosimann. Il a déclaré avoir été intéressé de rencontrer ce caméléon artistique avec qui il a partagé un parcours touchant à des domaines très différents. Ces témoignages permettent de mieux comprendre les relations professionnelles et l'ambiance qui règne au sein du château depuis l'arrivée de Mosimann.

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Nouvelles règles de compétition imposées

Lundi 9 novembre, Mosimann a annoncé une modification substantielle du déroulement des évaluations. Les candidats ne s'évaluent plus individuellement, mais constituent désormais des équipes compétitives. Cette mécanique de jeu vise à renforcer la cohésion du groupe tout en augmentant la tension parmi les académiciens.

Conséquences immédiates pour les candidats

Lors de la première mise en application de cette règle, l'équipe bleue composée de Cameron, Maud, Mélina, Isabella et Zoé a décroché l'immunité. En revanche, tous les élèves des groupes rouge et jaune ont été nommés. Le prime du samedi 14 novembre sera décisif pour départager les équipes, un chanteur du groupe perdant quittant définitivement l'aventure.

Karima Charni accompagnera également les candidats au château après chaque prime aux côtés de Mosimann et Nikos Aliagas. Elle narrera les aventures des candidats lors des quotidiennes, apportant son expérience unique à l'équipe. Cette structure renforcée vise à offrir un suivi personnalisé tout en maintenant l'excitation propre à la compétition.