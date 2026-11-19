Après un recadrage musclé de Kylian à la Star Academy, Mosimann revient sur ses propos lors d'un live Twitch. Il admet ne pas avoir réalisé être filmé mais maintient sa critique.

Mosimann, directeur de la Star Academy, a confirmé ses tensions avec le candidat Kylian lors d'un live Twitch. Le contexte s'est envenimé après une évaluation décevante et une tentative de nomination de Kylian, manquant de peu l'élimination.

Explications après le conflit avec Kylian

Le directeur a expliqué ne pas avoir conscience d'être filmé lors de ses remarques brutales envers Kylian. Il a admis avoir perdu de vue la présence des caméras en étant pleinement investi dans la discussion. Mosimann a affirmé que son intégralité dans l'échange l'a conduit à tenir des propos particulièrement directs.

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Détails du recadrage musclé

Mosimann a reproché à Kylian de ne pas se donner les moyens de réussir. Il a critiqué l'attitude du candidat en lui disant qu'il avait un poil dans la main. Le directeur a exprimé sa frustration de voir un bon talent ne pas fournir l'effort nécessaire.

Réaction de Kylian et suite du prime

Kylian a répondu aux critiques en justifiant ses choix artistiques. Il a expliqué avoir renoncé à une idée trop complexe pour le studio 217. Mosimann a ensuite rappelé à Kylian qu'il pouvait encore travailler ses compositions et ses chansons avant les prochaines échéances.

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Autres moments forts de l'émission

La quotidienne du mercredi 18 novembre a également vu Mosimann annoncer trois candidats nommés. Amel a pleuré après avoir été mise en danger, exprimant son désespoir face au verdict. Elle a déclaré ne jamais avoir la technique vocale de Zoé ou de Noémie.

Changements et rumeurs sur l'émission

Karima Charni accompagnera désormais les candidats après les primes aux côtés de Mosimann et Nikos Aliagas. Des rumeurs persistent concernant les votes du jury final après la victoire de Lola. Les répétitrices Philippines Lavrey et Fanny Delaigue remplacent Lucie Bernardoni.