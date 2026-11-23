Mosimann licencie immédiatement la professeure Lydia Bouchard après qu'elle a dévoilé à l'avance le lancement de la semaine des face-à-face. Conséquences et détails sur cette sanction radicale.

Mosimann a annoncé le licenciement immédiat de Lydia Bouchard après sa gaffe sur la semaine des face à face. Cette sanction radicale intervient suite à une erreur de protocole commise par la professeur canadienne lors du débrief hebdomadaire. L'incident a perturbé la hiérarchie établie au sein du château de Dammarie-les-Lys.

Annonce prématurée des face-à-face

Lydia Bouchard, la professeure d'expression scénique de la saison 14, s'était montrée satisfaite lors du débrief du prime qui s'est tenu vendredi 20 novembre. Surprise par son enthousiasme, elle a lancé aux académiciens : On commence la semaine des face-à-face. On se dit qu'on a tout ce qu'il faut pour avancer… Si cette annonce aurait pu passer inaperçue, les élèves se sont montrés étonnés car c'est généralement Mosimann, le directeur de la saison 14, qui fait ce genre d'annonce.

Also read Mosimann, directeur de la Star Academy, dévoile ses critères amoureux

Ce qu'a réalisé, assez rapidement mais tout de même trop tard, Lydia Bouchard. Mosimann a appris la nouvelle rapidement, confirmant que le château de Dammarie-les-Lys a des oreilles. Il n'a pas tardé à réagir à cette intrusion dans ses prérogatives exclusives de direction. Les élèves, conscients de la maladresse, ont promis de faire comme s'ils n'avaient rien entendu pour la protéger.

Réaction immédiate et sanction finale

Malheureusement, l'événement a suscité les contestations des élèves, dont s'est évidemment amusé le directeur. La réaction de Mosimann ne s'est pas fait attendre et a pris une tournure inattendue pour l'équipe pédagogique. Lydia Bouchard a réalisé qu'elle avait franchi une ligne rouge insurmontable. Elle a d'ailleurs admis avec humour : C'est certain que je suis virée !.

Advertisement

Le directeur, qui ne compte pas de sitôt remplacer la professeur canadienne, a donc pris une décision définitive. La gaffe de Lydia Bouchard en devançant Mosimann sur le programme de la semaine a coûté son poste à la professeure. Cette annonce de licenciement marque un tournant dramatique pour l'animateur de la téléréalité musicale.

Nouvelles règles pour les survivants

Les conséquences de cette annonce immédiate s'étendent désormais au groupe des élèves restants. Mosimann a précisé les modalités de la semaine des face-à-face, lors de laquelle deux élèves seront immunisés à l'issue des évaluations, avancées à lundi. Ces deux chanceurs échapperont donc au risque de l'élimination aux côtés de Zoé, immunisée lors du prime du 20 novembre.

La suite du programme pour les autres candidats est plus corsée que prévu. Les huit autres seront tous nommés et soumis au vote du public. Cette répartition des rôles change la dynamique de survie pour les quinze élèves encore en lice pour remporter la victoire. Les évaluations techniques demandent une exigence croissante en chant comme en danse.

Contexte et prochaines étapes

Le prime bat son plein pour les élèves de la saison 14 qui offrent des primes où la technicité demande de plus en plus d'exigence. Pourtant, le défi semble relevé haut la main par les académiciens de l'école. Les prochains jours seront déterminants pour comprendre l'impact de cette sanction sur l'ambiance générale du château.

Advertisement

Alors que les évaluations des quinze élèves de la Star Academy encore en lice auront lieu ce mardi 27 octobre 2026, Mosimann a tenu à faire une mise au point importante ce lundi 26 octobre. La situation reste tendue alors que les candidats attendent de connaître leur sort final. Le licenciement de Lydia Bouchard sert d'avertissement clair pour tous les intervenants.