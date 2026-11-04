Star Academy Mosimann recadre un candidat pour son comportement à l'arrivée

À Star Academy, Philippe Mosimann rappelle l'ordre à un candidat insolent le 4 novembre 2026, tandis que Kylian échappe de justesse à la nomination prochaine.

Le téléréalité Star Academy connaît une nouvelle scène tendue lors de sa quatorzième saison diffusée le mercredi 4 novembre 2026. Philippe Mosimann, le directeur emblématique de l'émission, a tenu à recadrer fermement un candidat à son arrivée dans le château de Dammarie-les-Lys. Ce dernier a été sanctionné par le directeur pour avoir adopté un comportement jugé inadéquat et manque de courtoisie dès ses premiers pas dans les lieux.

Mosimann impose le respect et la réflexion

Philippe Mosimann n'a pas pris de gants avec l'élève en question. Il lui a conseillé de réfléchir avant de parler et a précisé que s'il n'était pas de bonne humeur, la meilleure façon de faire était de se taire. Le directeur a souligné que le comportement de l'académicien était inacceptable, rappelant qu'il avait été un "petit con arrogant" et nonchalant dans le passé. Cette intervention directe vise à instaurer un cadre strict dès le début de l'aventure.

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"À partir de maintenant, avant de parler, tu vas penser positif, tous les trucs qui ne servent à rien dans la journée, on réfléchit", a déclaré Mosimann. Il a ajouté en pointant du doigt son comportement : "OK, là, je ne suis pas dans un bon mood. Est-ce que ce ne serait pas le moment de bien fermer sa gueule ?" Cette remise au pas est perçue par certains comme une nécessité pour maintenir l'harmonie au sein du groupe.

Kylian échappe de justesse à la nomination

Parallèlement aux sanctions disciplinaires, l'élection des nominés a provoqué une vive émotion parmi les participants. Kylian a échappé de justesse à la nomination, passant à côté de la correctionnelle puisqu'à un point près, il était sur la liste. Cette situation a permis aux académiciens de tirer des enseignements précieux pour les prochaines évaluations, qui se dérouleront ce mardi 27 octobre 2026. La tension est palpable alors que les quinze élèves encore en lice cherchent à remporter la victoire.

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Les trois élèves nommés pour le prochain prime du 6 novembre 2026 sont désormais connus. Cependant, le cas de Kylian a montré à quel point la différence peut être infime. Il s'est fallu d'un tout petit point pour qu'il rejoigne ses camarades sur le banc des nominés. Cette proximité extrême entre les candidats souligne la compétitivité féroce qui règne au sein de l'établissement.

Tensions et avis partagés sur la direction

L'intervention de Mosimann a suscité des réactions mitigées parmi le public. Si beaucoup apprécient sa franchise, certains internautes ont estimé que sa façon de faire était un peu personnelle. Antoinedans l'émission a clarified sa réaction face aux critiques, expliquant comment les élèves se font une idée de leur cote de popularité. La gestion des relations humaines reste un enjeu majeur pour l'équipe de production.

Quant à savoir qui va quitter le château de Dammarie-les-Lys après Antoine, Elija et Khalil, il faudra attendre le grand show de vendredi. Le sort des candidats reste encore incertain, et les attentes du public sont à leur comble. L'émission continue de captiver les téléspectateurs avec ses dramaturgies intactes et ses révélations surprises.

Retour sur le passé et avenir de l'émission

Morgane, qui n'avait pas choisi la bonne chanson selon Mosimann, a également été concernée par les discussions. La quatorzième saison voit le retour de anciens vainqueurs, comme Mickels Réa, vainqueur de la saison 8 de la Star Academy, présent sur le prime des gagnants. Leur présence apporte une dimension supplémentaire à la compétition. Les fans se demandent si un ancien champion pourrait revenir sur le devant de la scène cette année.

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Les évaluations des quinze élèves restants auront lieu ce mardi 27 octobre 2026. Mosimann a tenu à faire une mise au point importante ce lundi 26 octobre pour clarifier certaines situations. L'atmosphère reste chargée d'émotion tandis que les candidats se préparent pour les défis à venir. La saison continue de délivrer du contenu intense et inattendu.