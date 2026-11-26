Mosimann répond aux critiques du public concernant l'élimination de Morgan et appelle les fans à soutenir activement les candidats de la Star Academy sur les réseaux sociaux.

La Star Academy fait face à une vague de critiques après l'élimination surprise de plusieurs candidats, provoquant une réaction ferme de la part de son directeur musical, Mosimann. Ce dernier a tenu à clarifier la position de l'émission et à rappeler l'importance cruciale du soutien des fans pour la carrière des jeunes artistes âgés de 18 à 24 ans. L'incident a eu lieu au château de Dammarie-lès-Lys, où la tension est palpable entre les attentes du public et les réalités du jeu télévisé.

La réponse de Mosimann aux critiques du public

Après l'élimination de Morgan lors du prime du 6 novembre 2026, une partie de l'assistance a exprimé son mécontentement de manière bruyante. Mosimann, le vainqueur de la saison 7 du télé-crochet, a déclaré que cette réaction ne l'avait pas apprécié. Il a insisté sur le fait que la décision finale repose sur des mécanismes de vote précis et que le public ne doit pas oublier le contexte de la compétition. Pour lui, ce qui compte avant tout, c'est la réalité des règles établies et le respect du processus décisionnel mis en place par l'équipe de production.

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Il a également souligné que les candidats sont des jeunes adultes en pleine construction qui méritent le respect, peu importe le résultat de la soirée. L'animateur a rappelé que les règles ne changent pas et que les votes sont essentiels pour défendre les candidats face aux juges et aux autres participants. Cette prise de position vise à apaiser les tensions et à recentrer l'attention sur le talent des jeunes chanteurs plutôt que sur les contestations extérieures.

Kemmler et la défense des artistes émergents

Le rappeur Kemmler a rejoint le débat en lançant son premier live Twitch directement depuis le château de la Star Academy. Il en a profité pour défendre les élèves contre les critiques souvent acerbes des réseaux sociaux. Kemmler a mis en avant le rôle essentiel des fans au-delà de la simple émission, soulignant que leur soutien actif est vital pour la survie professionnelle des candidats. Il a partagé son atelier musical avec l'audience en ligne, créant un pont direct entre les artistes et leurs supporters.

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Il a notamment défendu Leeloo et ses camarades, qui sont souvent la cible de commentaires négatifs. Kemmler a rappelé que la première réaction des jeunes d'une vingtaine d'années est de se tourner vers les réseaux sociaux pour gérer la pression. Il a exhorté les fans à adopter une approche plus bienveillante et constructive, en alignant leurs actions avec les valeurs de respect et d'encouragement prônées par l'émission.

Appel au soutien actif sur les réseaux sociaux

Mosimann a lancé un appel direct au public pour qu'il soutienne les candidats en ligne. Il a précisé que le vrai soutien consiste à partager leurs contenus sur Instagram et à accompagner leurs nouvelles sorties musicales. Le directeur musical a illustré son propos en partageant lui-même les stories d'Antoine, Morgan, Elija, Tracy et Amel le mercredi 25 novembre. Ce geste symbolique montre que l'équipe de production encourage activement la visibilité des candidats en dehors du plateau.

Le message est clair : ce qui est important, c'est la vraie vie et la continuation de la carrière des artistes. Les fans sont invités à devenir des ambassadeurs de leurs artistes préférés en participant activement à leur visibilité numérique. Cette stratégie vise à transformer l'élan émotionnel des épisodes de télé-crochet en un soutien concret et durable pour les talents émergents de la Star Academy.

Contexte de la pétition et réactions récentes

Cette période de crise médiatique est survenue alors qu'une pétition en ligne avait été lancée le 21 novembre 2026 pour demander la destitution de Mosimann de son poste de directeur. La DJ a répondu avec humour à cette initiative sur sa story Instagram le 24 novembre 2026, refusant de prendre la menace au sérieux tout en maintenant sa ligne directrice. Elle a rappelé que son objectif reste le développement des talents et le respect des candidats, indépendamment des critiques ponctuelles.

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Parallèlement, d'autres membres de l'émission et les candidats eux-mêmes ont exprimé leur point de vue. Amel a partagé ses doutes précédant son élimination, tandis que Tracy a commenté l'absence de clans au sein du château. Jenifer a également salué le niveau des candidats, impressionnée par leur talent et leur professionnalisme. Ces multiples voix contribuent à nuancer le débat et à offrir une vision plus complète de la dynamique complexe qui règne au château de Dammarie-lès-Lys.