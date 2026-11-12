Star Academy : Mosimann critique les huées du public après l'élimination de Morgan

Mosimann exprime son mécontentement face aux sifflets du public lors du prime du 6 novembre 2026 à Star Academy, soulignant la tension autour du système de vote.

Lors du prime de vendredi 6 novembre 2026 diffusé sur la Star Academy, une tension palpable a émané de la salle après l'élimination de Morgan de Dammarie-les-Lys. Le directeur de la saison 14, Mosimann, n'a pas tardé à exprimer son indignation concernant la réaction hostile d'une partie de l'assistance face à la décision des élèves. Cette élimination, qui a vu Amel préservée grâce à six voix, a déclenché des huées que le présentateur juge inappropriées.

Mosimann a tenu à préciser que son désaccord portait spécifiquement sur l'attitude du public envers les décisions prises par les candidats. Il a déclaré avec franchise lors de sa intervention sur la plateforme Twitch qu'il n'avait pas apprécié la manière dont deux ou trois personnes ont manifesté leur opposition aux votes de camarades. Il a ajouté qu'il ne comprenait pas cette remise en question immédiate et brutale du choix collectif des jeunes.

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Contestation du vote des élèves

Le système actuel, qui conserve à la fois le vote du public et celui des élèves, alimente régulièrement des contestations à chaque processus d'élimination. Ce vendredi, Tracy, Noémie, Leeloo, Kylian, Brieuc et Ydriss ont décidé de sauver Amel plutôt que Morgan, provoquant une vive réaction de mécontentement dans la salle. Mosimann a reconnu avoir été personnellement touché par ces sifflets, même s'il n'était pas directement visé par les critiques du public.

Cette situation met en lumière le fossé grandissant entre les préférences du public et les stratégies des candidats. Alors que certaines personnes expriment leur frustration, le directeur maintient fermement sa position quant au respect des choix faits par les autres candidats. Il estime que le désaccord est légitime, mais que la forme prise par ces manifestations ne doit pas être tolérée.

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Proposition de vote secret style Koh-Lanta

Face à cette contestation récurrente, Mosimann a évoqué une idée suggérée par l'un de ses abonnés lors d'une diffusion en direct. Il a exprimé l'hypothèse que la Star Academy pourrait adopter un vote des élèves de manière secrète, à l'image de l'émission Koh-Lanta. Cette proposition vise à protéger les candidats des pressions et des jugements immédiats du public lors des délibérations internes.

La production actuelle ne semble toutefois pas prête à modifier le fonctionnement du système de votes existant. Le mécanisme actuel, privilégiant d'abord le public puis les élèves, continue d'être appliqué sans changement majeur. Mosimann a donc dû se contenter de rappeler les règles du jeu tout en désapprouvant fermement les réactions hostiles de la salle lors de cette soirée.

Enjeux pour le prime du 14 novembre

L'aventure de la Star Academy se poursuit avec des enjeux importants pour les participants restants. Les équipes colorées doivent maintenant préparer le prochain prime prévu le samedi 14 novembre 2026. L'équipe bleue, composée d'Isabella, Cameron, Mélina, Maud et Zoé, est actuellement immunisée contre les nominations de cette semaine.

En revanche, les équipes rouges et jaunes doivent défendre leur survie. Les rouges comptent Tracy, Noémie, et Amel, tandis que les jaunes incluent Ydriss, Kylian, Brieuc et Félix. Le public devra en premier lieu choisir quelle équipe entière sera sauvée lors de la cérémonie à venir.

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Une fois l'équipe vainqueur identifiée, les quatre candidats de l'équipe perdante devront disputer leur place individuellement. Le sort de ces jeunes candidats sera scellé par plusieurs voix distinctes : un candidat sera sauvé par le public, un autre par les professeurs, et un troisième par les élèves. Le dernier membre de l'équipe sera alors définitivement éliminé de la compétition.

Avant cette échéance, les quatorze élèves restants ont effectué leurs évaluations ce lundi 2 novembre 2026. Ces performances ont permis à Mosimann d'identifier les trois candidats qui avaient le moins convaincu le corps professoral. Cette annonce intervenue le mercredi 11 novembre 2026 a ajouté une couche de tension supplémentaire avant les primaires de la semaine suivante, où chaque geste comptera pour la survie des candidats.