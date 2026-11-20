Sur Star Academy, David Mosimann commet une erreur en attribuant la scène post-apocalyptique de Mélina à sa carte blanche. Retour sur cette méprise lors du prime du 20 novembre.

La soirée du prime de Star Academy a connu un incident de parcours majeur ce vendredi 20 novembre. David Mosimann, directeur de l'émission, a confondu deux prestations distinctes de la candidate Mélina. Cette erreur a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, soulevant le scepticisme des téléspectateurs.

Erreur de contexte durant l'ouverture du prime

Mélina, candidate originaire de Florac, a ouvert la soirée avec un tableau remarqué. Le public a applaudi une prestation intense et visuelle. Cependant, Mosimann a attribué cette scène à la carte blanche de la jeune femme. Il s'est emmêlé les pinceaux dès les premières minutes de l'émission. Il a qualifié la mise en scène de création imaginative. Or, cette scène faisait partie de son évaluation initiale. La confusion est apparue clairement à l'écran.

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L'enjeu personnel et l'immunité obtenue

Mélina met une pression considérable sur ses épaules. Elle a deux ans pour convaincre ses parents. Son objectif est de prouver sa légitimité artistique. Elle s'est donné un délai précis d'un an. Cet objectif est central pour sa démarche personnelle. Elle a également remporté l'immunité récemment. La Battle des 5 lui a permis d'obtenir ce statut. Elle est donc protégée des éliminations immédiates. Cela renforce l'importance de ses prestations.

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Une scène post-apocalyptique inspirée de Shaka Ponk

La prestation d'ouverture ne correspondait pas à sa carte blanche. Ce tableau s'inspirait de l'univers de Shaka Ponk. L'atmosphère était résolument post-apocalyptique. Mosimann n'avait pas perçu cette nuance. Il a complimenté Mélina sur une idée non présentée. La candidate a affiché une expression gênée. Elle n'a pas osé corriger le directeur publiquement. Son silence a valu plus que des mots. Les internautes ont relevé cette inattention.

Réactions des internautes et clarification

Le public a immédiatement identifié l'erreur. Les commentaires se sont multipliés en ligne. Un internaute a qualifié Mosimann de "bête". D'autres ont souligné la confusion des rôles. La carte blanche arrive plus tard dans la soirée. Elle est distincte de l'ouverture du prime. Mosimann devra clarifier cette situation. Il espère peut-être se rattraper plus tard. La semaine des élèves semble favorable à Mélina. Elle brille lors des dernières évaluations. Son timbre rauque est bien mis en valeur. La scénographie sera intégrée plus tard. La distinction est essentielle pour l'émission.