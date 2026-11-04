Star Academy : Maud surprend le jury par sa réaction explosive après l'évaluation

Maud, candidate de la Star Academy, provoque un moment inattendu lors des évaluations du 3 novembre 2026. Retour sur cette performance qui a marqué les esprits.

La promotion 2026 de la Star Academy a vécu une journée intense ce mardi 3 novembre 2026. Les candidats ont dû interpréter leur chanson préférée tout en simulant qu'ils venaient de remporter l'émission. Cette mise en scène particulière visait à évaluer leur capacité à gérer le stress et la joie au plus haut niveau.

Maud livre une réaction inattendue

Maud a suscité l'attention du jury avec une réponse surprenante. Saluée par les professeurs pour sa prestation, elle a exprimé son soulagement d'une manière peu conventionnelle. Après quelques secondes, elle a laissé éclater un cri de joie franc et spontané. Cette réaction brute a interpelé l'assistance présente dans l'académie.

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Un contexte de pression accru

Cette performance s'inscrit dans un cadre très exigeant. Les membres de la promotion doivent simuler leur victoire avant d'exécuter leur choix musical. Le directeur Mosimann, accompagné des professeurs et de Marine, gagnante de l'édition 2024, observe attentivement chaque candidat. Ces éléments déterminent qui sera en danger lors du prochain prime.

Les enjeux immédiats pour les candidats

Maud arrivait dans cet exercice avec une pression supplémentaire. Elle avait risqué l'élimination lors du dernier prime du 31 octobre 2026. Nommée aux côtés d'Ydriss et d'Antoine, elle devait prouver sa résilience face au jury. Ce contexte explique en partie l'intensité de sa libération émotionnelle durant l'exercice.

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Kylian et les autres noms cités

Un quatrième candidat, Kylian, était également proche de la sellette lors de ces évaluations. Mosimann a souligné la frustration liée à sa performance. Il a affirmé que ses qualités étaient connues mais qu'il avait échoué sur un point minime. Kylian occupait pourtant le haut du classement la semaine précédente.

La suite des événements programmée

L'attention se tourne désormais vers les prochains défis. Félix, Amel et Morgan devront convaincre le public lors du prochain prime. La question de l'élimination reste centrale pour tous les participants. La réponse finale est attendue ce vendredi 6 novembre 2026 pour clore cette période d'incertitude.