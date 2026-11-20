La Star Academy révèle que les candidats ont supplié Mosimann d'adoucir son visage pendant les épreuves. Découvrez l'impact de cette demande unique sur le directeur.

La Star Academy a mis en lumière une interaction inattendue survenant lors du prime diffusé le samedi 14 novembre. Les candidats, confrontés à l'exigence habituelle de leur directeur, ont pris une initiative audacieuse à l'égard de Mosimann.

Lors de cette émission particulière qui opposait des équipes et nommait huit élèves, les participants se sont unified pour faire une demande précise à leur mentor. Ils lui ont demandé explicitement d'adoucir son expression faciale lors de leurs passages.

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Mosimann impose une pression intense

Mosimann est reconnu comme le professeur qui exerce la plus forte pression avant les évaluations. Cette réputation d'exigence stricte a poussé les élèves à intervenir directement pour modifier son attitude pendant les épreuves.

La jeune candidate Tracy a confirmé ce phénomène en déclarant que c'est bien lui qui met le plus la pression. Elle a raconté que les élèves sont allés le voir spécifiquement pour cette requête singulière concernant son visage.

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Témoignages des candidats et contexte

Tracy s'est livrée sur son aventure dans le podcast diffusé le mercredi 18 novembre 2026. Elle a exprimé sa surprise initiale face au caractère exigeant de Mosimann avant de constater que la situation s'est bien passée.

Audelà de cette demande, certains téléspectateurs ont déjà fait des remarques sur le visage sérieux de Mosimann. Le DJ s'était précédemment expliqué à la suite de ces commentaires, notamment après des propos jugés trop cash envers Kylian.

Impact et réactions du directeur

Mosimann a confirmé avoir pris connaissance de ces demandes lors d'un live sur sa chaîne Twitch le mercredi 18 novembre 2026. Il a indiqué ressentir la nécessité de s'adapter pour valider les candidats.

Amel a également confié avoir eu peur au début avant de trouver la validation nécessaire. Cette dynamique montre que l'exigence de Mosimann est perçue comme cruciale par les participants pour leur progression.

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Suite du prime et nominés

Le prime du vendredi 20 novembre 2026 voit Mosimann nommer les nouveaux candidats en danger. La promotion de la Star Academy apprend ainsi qui est menacé pour la prochaine émission.

Ce mercredi 11 novembre 2026, les nominés avaient déjà été désignés par Mosimann. Les fans et les candidats suivent attentivement ces décisions qui marquent souvent le ton des semaines à venir dans l'émission.