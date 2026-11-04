Star Academy : Les 25 ans fêtés le 6 novembre 2026 avec tous les anciens gagnants

L'émission Star Academy fête son 25ème anniversaire le 6 novembre 2026. Pour la première fois, l'intégralité des anciens lauréats se réuniront sur le plateau de TF1 lors d'une édition exceptionnelle.

L'émission emblématique Star Academy célébrera ses 25 ans d'histoire le vendredi 6 novembre 2026 lors d'une soirée spéciale. Pour marquer ce jubilé, TF1 a programmé un prime où tous les anciens gagnants de l'émission feront leur grand retour sur le plateau. Cette réunion historique constitue une première dans l'histoire du télé-crochet, réunissant des talents qui ont marqué la culture musicale française au fil des deux dernières décennies.

Une diffusion exceptionnelle anticipée au 6 novembre 2026

Cette émission spéciale était initialement prévue pour samedi mais a été exceptionnellement avancée au vendredi 6 novembre. Cette décision logistique intervient en raison du match de rugby important opposant la France aux Fidji dans le cadre des championnats des Nations. La chaîne TF1 a dû remanier sa grille des programmes pour laisser place à cette rencontre sportive, transférant ainsi le prime des 25 ans de Star Academy sur le créneau du vendredi soir. Cette avancée horaire a suscité des interrogations sur les réseaux sociaux concernant la logistique de la présence de tous les lauréats.

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Tous les lauréats réunis pour une première historique

Karima Charni a confirmé lors de la quotidienne diffusée le mardi 3 novembre que tous les anciens gagnants seraient présents. La liste des invités inclut Jenifer Bartoli, Laurène Bourvon, Anisha Jo, Pierre Garnier, Marine et Ambre. Selon les informations révélées par l'hôtesse de l'air, il s'agit de la première fois depuis la création du format que ces personnalités se retrouvent toutes réunies sur la scène qui a changé leur vie. Cette retrouvaille inattendue offre un aperçu unique des carrières qui se sont déroules depuis la première saison.

Le parcours des icônes de Star Academy depuis 2002

Jenifer Bartoli reste la référence incontestée de la première saison ayant remporté le titre le 12 janvier 2002 à l'âge de 18 ans. La chanteuse a vendu plus de cinq millions de disques et sorti neuf albums studio depuis. Elle est également mère de trois garçons nés de trois pères différents. Nolwenn Leroy, seconde de la saison 2, a également marqué son époque en sortant huit albums et en vendant plus de quatre millions de disques. Elle est membre de la troupe des Enfoirés et vit depuis 2008 avec l'ancien tennisman Arnaud Clément.

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Élodie Frégé, lauréate de la saison 3 le 20 décembre 2003, a continué sa carrière avec quatre albums et des rôles au théâtre. Grégory Lemarchal, lauréat de la saison 4 en 2004, reste dans les mémoires pour sa victoire et son combat contre la mucoviscidose avant son décès tragique le 30 avril 2007. Ces artistes illustrent la portée culturelle de l'émission qui a lancé des carrières internationales et façonné l'identité musicale de plusieurs générations de Français.

Compétition en cours et projets futurs pour 2027

La compétition actuelle ne s'interrompt pas pour autant cette célébration. Les dernières évaluations ont désigné Félix et Morgan comme candidats risquant l'élimination. Les professeurs ont jugé les prestations de Félix insuffisantes et ont estimé que Morgan avait choisi un répertoire trop difficile. La battle du Top 3 se déroulera à une date qui n'est pas encore précisée, modifiant le rythme habituel de l'émission.

À cette célébration du 6 novembre 2026 s'ajoutera un autre grand rendez-vous prévu pour le 3 avril 2027. Ce concert événement se tiendra à la Plénitude Arena et réunira d'anciens académiciens ayant marqué les différentes saisons. Mickels Réa, vainqueur de la saison 8, ainsi que d'autres stars comme Antoine ont été interrogés sur leur expérience. Ce calendrier double permet de pérenniser l'engouement autour de cette émission mythique qui continue de captiver l'audience.