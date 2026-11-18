Leeloo pleure de joie en recevant la nouvelle de la naissance de sa nièce Sofia. Focus sur cette émotion forte à la Star Academy ce 17 novembre 2026.

Leeloo a vécu une émotion intense ce mardi 17 novembre 2026, juste après la diffusion des évaluations. La candidate de la Star Academy a reçu la nouvelle bouleversante qu'elle venait de devenir tante. Cette annonce inattendue a subitement transformé l'atmosphère studieuse du château en un moment de grâce et de tendresse absolue pour la jeune artiste.

Alors que la préparation du prime de vendredi 20 novembre 2026 battait son plein, les élèves avaient carte blanche pour concevoir leur propre prestation. Leeloo a choisi d'improviser un tableau festif inspiré par ses deux années passées à Londres. Elle y a intégré une ambiance électro rythmée et des boules disco, créant une scène visuellement frappante qui a séduit le jury. Cependant, la joie de la performance a vite cédé la place à des larmes de bonheur incontrolables.

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Détails de la nouvelle familiale

Leeloo n'a pas pu retenir ses larmes en apprenant la naissance de sa nièce, qu'elle prénomme Sofia. Ce nom a une signification profonde et symbolique pour elle, marquant une nouvelle étape dans sa vie personnelle. La candidate a cinq frères et sœurs, et c'est l'un d'eux qui vient d'accueillir un enfant tout récemment. Cette nouvelle responsabilité familiale touche directement Leeloo, qui doit désormais gérer son épanouissement artistique et son rôle de tante.

François Pirette, l'humoriste belge célèbre et père de la famille, est désormais devenu grand-père. Il a confié le 19 octobre 2026 dans les colonnes d'un magazine que sa fille partageait depuis peu un projet musical solide. Jusqu'à très récemment, seulement quelques mois auparavant, elle leur avait autorisé à écouter ses compositions. François Pirette a assuré avoir été surpris par la qualité vocale de sa fille lors de sa toute première prestation devant les caméras de la Star Academy.

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Le contexte des évaluations et du prime

Ce moment d'émotion se produit dans un contexte où la pression est forte pour les élèves. Trois académiciens n'ont pas convaincu le jury lors des récents tests : Raye, Slayyyter et un autre candidat. Ils seront donc sur la sellette au prochain prime. La candidate s'exprime avec une honnêteté rare, affirmant que c'est une période de grande intensité pour elle et ses camarades de casting.

Les autres candidats font également face à des défis variés. Certains doivent gérer des critiques, d'autres des rumeurs ou des situations personnelles difficiles. La Star Academy reste un espace de révélation où chaque émotion compte et où les liens se créent sous le regard de millions de téléspectateurs. Leeloo devra maintenant canaliser cette nouvelle énergie familiale pour réussir son spectacle attendu pour vendredi prochain.