Star Academy : Kylian et Félix s'affrontent à propos des courses alimentaires

Une dispute éclate à la Star Academy entre Kylian et Félix au sujet de la préparation des repas. Retour sur cet incident qui a marqué la quotidienne du 4 novembre 2026 sur TF1.

L'atmosphère au sein du château de la Star Academy s'est tendue de manière inattendue lors de la quotidienne diffusée le mercredi 4 novembre 2026 sur TF1. Une dispute verbale éclatante a opposé deux candidats, Kylian et Félix, autour d'un sujet pourtant anodin en apparence : la gestion des repas quotidiens dans la résidence commune. Cet incident, bien qu'il semble mineur, a révélé les tensions sous-jacentes liées à la cohabitation forcée et aux attentes implicites entre les participants.

Un conflit naît autour des gnocchis du soir

L'échange troublant débute lorsque Félix décide de préparer à manger pour lui-même. Le jeune Québécois opte pour la cuisine de gnocchis, mais il ne prévoit intentionnellement pas de portion supplémentaire pour les autres résidents. De son côté, Kylian, ayant faim et s'attendant à un partage spontané ou à une invitation à dîner ensemble, découvre avec déception que le plat n'est pas destiné à être partagé. Cette découverte déclenche immédiatement une réaction vive de la part de l'élève, qui ne manque pas de faire remarquer son mécontentement à son camarade de chambre.

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Kylian provoque Félix sur les rôles maternels

Plutôt que de se contenter de reprocher à Félix de ne pas avoir partagé son repas, Kylian utilise une formule provocante qui dépasse le cadre d'une simple réclamation alimentaire. Il lance à son camarade : "En quoi c'est ma tâche de te faire à manger, j'suis ta maman ?". Cette accusation originale transforme instantanément une histoire de nourriture en un désaccord plus profond sur les responsabilités et les attitudes respectives au sein du groupe. Kylian semble s'offusquer du fait que Félix ne se sente pas obligé de nourrir autrui, une attente qui n'est pas partagée par le Québécois.

Félix refuse la charge mentale des autres

Félix, lui, ne comprend absolument pas pourquoi il devrait assumer la tâche de préparer le déjeuner ou le dîner de son camarade. Le candidat défend son point de vue avec fermeté, rejetant l'idée qu'il serait responsable du bien-être alimentaire des autres étudiants. Sa réponse sans détour souligne un malentendu classique en colocation : l'absence de communication explicite sur les horaires et la quantité de nourriture. Ce qu'un candidat perçoit comme une courtoisie naturelle, l'autre le voit comme une charge injustifiée.

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Un recadrage officiel de Mosimann intervient

Cet incident ne survient pas isolément cette semaine-là. Kylian a également fait l'objet d'un recadrage plus large de la part du directeur du télécrochet, Mosimann. Ce dernier a tenu à revenir sur l'attitude générale de l'élève, notamment après des évaluations où il a échappé de justesse aux nominations. Mosimann a précisé que les élèves devaient apprendre à vivre ensemble, ce qui implique de gérer les petites contrariétés du quotidien avec maturité, sans que les cours de chant ou les répétitions ne fassent oublier les règles de civilité de base.

Les conséquences pour les candidats de la Star Academy

La vie en communauté au château reste un exercice complexe pour les quinze élèves encore en lice. Au-delà de la performance artistique, c'est la capacité à s'intégrer et à coexister qui est testée. Les remarques de Mosimann servent de rappel à l'ordre pour tous les candidats. Chaque incident, qu'il s'agisse de disputes pour de la nourriture ou d'autres conflits d'humeur, est observé de près par les producteurs et le directeur. Ces dynamiques sociales influencent indirectement la perception du public et la suite du concours pour Kylian comme pour Félix.