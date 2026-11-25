Mercredi 25 novembre 2026, le tirage des duels pour le prime de samedi a provoqué des larmes chez Mélina. Isabella lui apporte son soutien avant l'affrontement face à Kylian ce 28 novembre.

Le casting de la Star Academy a été marqué par une forte émotion ce mercredi 25 novembre 2026. Lors du processus de désignation des adversaires pour les duels qui se tiendront lors du prochain prime, la jeune Mélina a vu son moral s'effondrer. Le choix de l'affronter, son coéquipier Kylian, a provoqué chez elle une crise de larmes immédiate et visible devant l'ensemble des autres participants et du jury.

Annonce des duels et réaction de Mélina

Le mécanisme de sélection a été dirigé par le directeur Mosimann. Celui-ci a invité les académiciens, dans l'ordre précis de leur classement, à choisir individuellement la personne avec laquelle ils souhaitaient partager la scène. Cette procédure rigoureuse a conduit à la formation de plusieurs binômes prédéfinis. Leeloo a choisi Maud, Ydriss a opté pour Isabella, et Noémie a sélectionné Brieuc. Dans ce contexte de tension, le duo formé par Mélina et Kylian a été désigné par l'application de ces règles strictes.

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Soutien indéfectible d'Isabella

Face à la détresse de sa camarade, Isabella a fait preuve d'une grande solidité et d'une empathie marquante. Elle s'est immédiatement approchée de Mélina pour tenter de la consoler. Isabella a tenu à rassurer sa collègue en lui affirmant que Kylian serait sauvé par le vote du public, une certitude qu'elle a exprimée avec conviction pour apaiser les craintes de Mélina quant à sa propre survie dans l'émission.

Isabella a également délivré un message puissant sur la confiance en soi. Elle a exhorted Mélina à arrêter de penser qu'elle n'était pas aimée. Au contraire, l'académicienne a suggéré que ce duel était une opportunité positive car les deux candidats étaient semblables. Elle a encouragé Mélina à avoir confiance en les professeurs, en elle-même et à se dépasser sur scène pour prouver sa valeur artistique.

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Enjeux du prime de samedi 28 novembre

La compétition atteint un stade critique avec le prime prévu ce samedi 28 novembre 2026. Au terme de cette soirée, un septième académicien devra quitter définitivement l'aventure. Le format prévoit que les candidats s'affrontent directement en duel. Le public votera ensuite pour son élève préféré parmi ces affrontements directs.

Ceux qui n'auront pas remporté le vote direct du public ne seront pas immédiatement éliminés. Ils devront entrer dans une phase finale où ils se battront individuellement pour leur survie. Cette procédure ajoute une couche de pression supplémentaire pour les candidats restants, notamment pour Mélina qui doit maintenant canaliser son énergie après cet échange avec Isabella.

Attribution des chansons et ambiance

La dynamique du groupe a été perturbée par l'arrivée de Fanny Delaigue et Philippine Lavrey au château. Elles sont intervenues pour attribuer les chansons spécifiques pour le prochain prime. Cette étape administrative est cruciale car elle prépare le terrain émotionnel et technique des performances. L'atmosphère reste tendue au sein du groupe, surtout après les révélations émotionnelles de Mélina et le soutien apporté par Isabella lors de cette étape clé de la compétition.