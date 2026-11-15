Star Academy : Élimination scandaleuse de Tracy au prime du 14 novembre 2026

L'élimination de Tracy à Star Academy le 14 novembre 2026 provoque l'indignation des internautes. Retour sur les votes des élèves, le repêchage controversé d'Amel et les réactions vives sur les réseaux sociaux.

Le prime de la Star Academy diffusé ce samedi 14 novembre 2026 sur TF1 a provoqué une vague d'émotions fortes au sein de l'académie et auprès des téléspectateurs. La soirée a été marquée par l'élimination surprenante de la candidate Tracy, dont le départ a déclenché une vague d'indignation massive sur les réseaux sociaux. Cette sortie brutale ne constitue pas la seule controverse de la nuit, car le repêchage d' Amel et le comportement de cette dernière lors du vote d' Isabella ont également suscité de vives critiques de la part du public.

Le contexte du vote des académiciens

Avant de comprendre les conséquences de cette élimination, il est essentiel de revenir sur la dynamique de vote qui a précédé cette annonce. À l'issue des évaluations du mardi 10 novembre, les professeurs ont protégé l'équipe des Bleus, composée de Cameron, Mélina, Isabella, Maud et Zoé. Les huit autres candidats se sont donc retrouvés en danger pour la soirée du samedi 14 novembre.

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Cette liste comprenait l'équipe jaune avec Brieuc, Félix, Kylian et Ydriss, ainsi que les Rouges représentés par Amel, Leeloo, Noémie et Tracy. La production avait organisé plusieurs épreuves musicales et défis pour départager les candidats, mais le verdict final entre les mains des élèves s'est avéré décisif. Après des prestations solo de Noémie, Leeloo, Amel et Tracy, les camarades ont dû choisir qui sauver.

La controverse autour du repêchage d'Amel

Le processus de repêchage a introduit une complexité supplémentaire dans la soirée. Noémie a été la première candidate sauvée par le vote. Les professeurs ont ensuite désigné leur favorite et ont accordé une semaine supplémentaire à Leeloo. Il ne restait plus que deux places en jeu pour Amel et Tracy, et c'est finalement Amel qui a recueilli le plus de voix de ses pairs, condamnant Tracy à quitter l'aventure.

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Plusieurs internautes ont souligné les contradictions des élèves. Certains ont reproché aux académiciens d'avoir voté pour Amel, qui bénéficiait déjà d'une seconde chance, au détriment de Tracy. Les critiques ont également pointé du doigt l'attitude d'Amel, qui a levé les yeux au ciel lorsque Isabella l'a sauvée. Ce geste a été jugé déplacé et manquant de reconnaissance par de nombreux membres du public, qui réclament plus de respect et de gratitude de la part des candidats.

L'indignation massive sur les réseaux sociaux

L'élimination de Tracy a été qualifiée de scandaleuse par une grande partie des internautes, qui jugent cette décision incompréhensible au regard des performances vocales de la candidate. De nombreux commentaires en ligne ont exprimé leur stupeur, estimant que Tracy chantait mieux que la majorité de la promotion. Un internaute a d'ailleurs affirmé que, objectivement, sa sortie était inacceptable et que sa voix méritait au moins une place en tournée.

D'autres utilisateurs ont exprimé leur frustration envers le système de vote, accusant le public de ne plus savoir voter depuis des années. Certains se disent déçus par la confiance accordée à cette émission, qualifiant la saison 2026 de l'une des plus scandaleuses depuis 2022. Les débats ont également porté sur la cohérence des choix des élèves, avec des questions sur la manière dont Amel a pu être préférée à Tracy malgré ses prestations jugées inférieures.

Les conséquences pour l'avenir de l'émission

Cette élimination laisse un goût amer pour une partie significative du public de la Star Academy. Les commentaires en ligne continuent de s'intensifier, avec des appels à la justice pour Tracy et des critiques envers la production pour avoir permis un tel résultat. La soirée du 14 novembre 2026 restera ainsi marquée par cette controverse, qui risque d'influencer la perception des téléspectateurs pour les prochaines étapes de l'aventure.

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Les académiciens restants, dont Brieuc et son équipe jaune qui ont obtenu l'immunité grâce au public, devront désormais faire face à cette atmosphère tendue. La dynamique de groupe et les relations entre les candidats sont désormais au cœur des discussions, alors que l'émission continue son déroulement au château de Dammarie-les-Lys. L'impact de cette soirée se fera sentir dans les prochaines semaines, tandis que les internautes restent vigilants quant aux prochaines décisions de vote.