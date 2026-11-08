Star Academy : Élimination de Morgan et réaction bouleversée de Mélina

Mélina exprime sa douleur après l'élimination de Morgan à Star Academy. Elle qualifie son départ de perte d'un pilier majeur de l'aventure pour toutes les éditions du jeu.

L'élimination de Morgan lors du dernier prime de Star Academy a laissé Mélina profondément bouleversée, révélant la force du lien qui unissait les deux candidats au sein du château. Cette séparation brutale, survenue le vendredi 6 novembre 2026, a marqué un tournant émotionnel intense pour l'ancienne académie, qui considérait Morgan comme l'un de ses soutiens les plus importants dans cette aventure collective.

Un départ soudain pour Morgan

Morgan a été éliminé à l'issue d'une prestation finale sur le titre C'est bizarre, je n'arrive pas trop à réaliser, une chanson qui a résonné avec la tristesse du moment. Le candidat a quitté l'aventure après quatre semaines passées sous les projecteurs du studio 217, laissant derrière lui des souvenirs marquants et une communauté de candidats affectés par son départ. Il a remercié le public et l'équipe pour cette expérience qu'il juge incroyable, soulignant que chaque moment, même la défaite, apporte des apprentissages précieux.

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La douleur de Mélina face à la perte

Mélina a confessé à Leeloo, venue la réconforter alors qu'elle était seule sur le canapé, qu'elle avait du mal à intégrer la réalité du départ. Elle a déclaré qu'elle se sentait coupée de ses émotions et que la rapidité des événements rendait difficile l'acceptation immédiate de cette nouvelle étape. Pour elle, Morgan était devenu un pilier fondamental de l'aventure, une présence essentielle qui lui manquera énormément. Cette déclaration met en lumière l'attachement particulier qu'elle portait à son compagnon de route, au point que sa perte soit ressentie comme un vide dans sa propre expérience.

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Le soutien de Leeloo et la dynamique du groupe

Leeloo a rassuré Mélina en lui rappelant qu'elle n'était pas seule, surtout avec Antoine, qui représentait également un soutien majeur pour elle. La présence de Leeloo a permis d'ancrer Mélina dans le présent, lui offrant un espace pour exprimer sa gratitude envers Morgan pour sa progressation, sa jovialité et son talent. Cette interaction souligne l'importance des liens sociaux qui se créent dans un environnement aussi intense, où le soutien mutuel est crucial pour traverser les moments difficiles que sont les éliminations.

La réconciliation avec les anciennes recrues

L'émission a également mis à l'honneur les répétiteurs de Star Academy, toutes éditions confondues, réunis ce vendredi 6 novembre 2026 pour un prime spécial. Certains d'entre eux, comme Cameron, ont foulé à nouveau la scène du studio pour se produire aux côtés des nouveaux académiciens, créant une passerelle entre les générations du jeu. Cette célébration a permis de clore le chapitre de Morgan dans une ambiance de reconnaissance et de nostalgie, tout en ouvrant la voie à la suite de la compétition avec les participants restants.