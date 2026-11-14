Star Academy : Départ de Morgan lors du prime du 14 novembre 2026

Morgan est éliminé de Star Academy ce samedi 14 novembre 2026. Découvrez les détails de cette semaine 6, les invités et les performances marquantes du studio 217.

Samedi 14 novembre 2026 marque un tournant émotionnel dans l'aventure de Star Academy. Un nouvel élève a dû quitter les lieux du château de Dammarie-les-Lys au terme de cette sixième semaine de compétition. Ce départ bouleverse l'équilibre du groupe et redistribue les cartes pour la suite de la saison. La soirée du Studio 217 a répondu à toutes les attentes des téléspectateurs fidèles.

Nouvelles règles et invités prestigieux

Cette émission a introduit des changements majeurs dans le format habituel des primes. Les académiciens ont été répartis en trois groupes distincts pour cette soirée. Leur survie dépendait désormais d'une performance collective plutôt qu'individuelle. Cette nouvelle dynamique a ajouté une couche de tension à chaque prestation scénique.

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Les invités de cette semaine 6 étaient de grande envergure. Grand Corps Malade a partagé la scène avec Brieuc et Amel. Hélène Ségara a interprété un duo avec Noémie et Kylian. La chanteuse belge Iliona a également fait une apparition remarquée. Ces collaborations ont offert des moments musicaux inoubliables au public.

Surprises et événements du plateau

La soirée a réservé plusieurs rebondissements inattendus aux participants. Farrah, compagne de Félix, et la sœur de Leeloo sont surprises venues. Elles se sont jointes à d'autres invités surprises de marque. Hinaupoko Devèze a également fait son entrée sur le plateau. Les 31 miss régionales en lice pour Miss France 2027 ont rejoint la scène.

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Isabella a livré un autoportrait particulièrement touchant lors de cette émission. Sa prestation a marqué les esprits par son intensité émotionnelle. Un incident technique a toutefois perturbé une performance majeure. L'artiste a dû recommencer sa prestation à zéro. Cet aléa technique a ajouté du stress à une soirée déjà chargée.

La confrontation des équipes

Les téléspectateurs ont été invités à voter pour sauver une équipe. Deux formations se disputaient le droit de rester au château. Les jaunes ont obtenu une immunité automatique pour leurs quatre membres. Cette victoire qualifie d'office ces artistes pour la suite de l'aventure. L'équipe rouge a dû faire face à l'élimination de l'un de ses éléments.

Les académiciennes de l'équipe rouge ont affronté une phase de vote individuelle. Les quatre filles, très liées récemment, devaient défendre leur place. Le public et le jury ont départagé les candidatures restantes. Le vote s'est révélé être l'un des plus serrés de la saison. La tension était palpable dans le studio pendant le décompte final.

L'élimination de Morgan

Morgan a été contraint de quitter l'académie ce soir-là. Il ne remontera pas dans le bus direction Dammarie-les-Lys. Cette élimination succède directement à celle de Morgan. Morgan avait été éliminé lors du prime précédent consacré aux anciens gagnants. Le public a donc connu deux départs consécutifs de ce nom.

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Ce résultat met fin à l'aventure de Morgan pour cette saison. Son départ laisse un vide au sein du groupe des survivants. Les autres académiciens devront maintenant s'adapter à cette nouvelle configuration. La suite de la compétition promet d'être encore plus intense. Les prochaines étapes testeront la résilience des artistes restants.