Star Academy : Colère de Tracy sur le partage des tâches ménagères

Tracy explose après avoir constaté que le ménage revient toujours aux mêmes élèves à la Star Academy. Elle demande un partage équitable des corvées.

La vie en communauté au sein du château de la Star Academy connaît de nouvelles tensions. Dans un extrait diffusé sur la plateforme TF1+ le mercredi 4 novembre 2026, Tracy adresse un vif reproche à ses camarades. La candidate dénonce un déséquilibre flagrant dans la répartition des responsabilités quotidiennes au sein du groupe.

Déséquilibre des tâches ménagères

Le conflit éclate suite à la constataion par Tracy que les mêmes élèves sont systématiquement sollicités pour le nettoyage. La jeune femme s'agace de voir le ménage et le débarrassage des tables retomber toujours sur les mêmes épaules après les repas. Elle précise clairement qu'elle n'est pas là pour éduquer les autres participants. Cette situation répète un schéma qui crée un malaise grandissant parmi les académiciens résidant dans la demeure.

Also read Mosimann Star Academy : engagement vegan et environnemental

Positions de Maud et Zoé

Maud et Zoé apparaissent dans la scène en train de nettoyer la cuisine. Maud justifie sa méthode en expliquant qu'elle lave immédiatement ses ustensiles après usage. Elle détaille qu'il lui suffit de cinq secondes pour rincer la poêle après avoir préparé des gnocchis. Cette habitude personnelle ne semble pas partagée par l'ensemble des habitants du château, créant un fossé entre celles qui nettoient au fur et à mesure et celles qui laissent les tâches s'accumuler.

Dernière limite de Tracy

Témoin de cette inertie répétée, Tracy perd patience et s'adresse directement au groupe. Elle exige une réactivation immédiate des consciences concernant les corvées de cuisine. La candidate affirme qu'il est anormal qu'elle doive s'occuper du débarrassage alors que c'était déjà son cas la veille. Son mécontentement atteint un seuil critique où elle menace de laisser le système s'effondrer si la situation perdure.

Advertisement

Crise institutionnelle et recadrage

Le directeur Mosimann intervient souvent pour rétablir l'ordre, comme récemment pour Kylian. Les tensions autour des tâches ménagères s'inscrivent dans un contexte plus large de règles de vie commune. Les candidats doivent composer avec ces frustrations quotidiennes tout en gérant leur popularité auprès du public. Chaque geste peut influencer leur image et leur survie dans l'émission.

Parcours et intégration de Tracy

Avant cette confrontation, Tracy avait déjà révélé avoir été recalée à une autre émission de TF1. Cette expérience passée ne l'a pas empêchée de s'investir pleinement dans la Star Academy. Son intervention du 4 novembre 2026 marque un tournant dans ses relations avec les autres élèves. Elle refuse désormais de subir une injustice structurelle liée aux travaux domestiques partagés.