Star Academy : Amel critiquee par Marine et le jury pour sa prestation du 2 novembre

La Star Academy saison 14 : lors de l'évaluation du 2 novembre 2026, Amel fait face aux critiques severes de Marine et du corps professoral pour sa prestation, la placent en danger pour le prochain prime.

Lors de la quotidienne de la Star Academy diffusee ce lundi 2 novembre 2026, l'ambiance au sein du programme s'est tendue autour des performances des candidats. Amel, eleve de la saison actuelle, a subit un retour tres critique de la part des professeurs et de Marine, la gagnante de la saison 2024. Cette session d'evaluation, qui faisait partie des rituels hebdomadaires avant les grandes epreuves sur scene, a revele des tensions et des insatisfactions majeures concernant la preparation et la technique vocale de certains participants.

Une prestation jugee excessive par le jury

La prestation d'Amel n'a clairement pas suscite l'enthousiasme attendu au sein du corps professoral. Des sa sortie de la seance, la candidate a exprime son profond decouragement, declarant avoir 'trop le seum' et estimant que sa prestation etait 'nulle'. Malgre les efforts de Tracy pour la reconforter et la rassurer sur ses capacites, Amel a elle-meme reconnu que sa voix avait craque sous la pression. Ce desastre technique etait fortement accentue par un stress evident qui a nuit a la qualite generale de son interpretation musicale.

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Marine, invitee speciale et ancienne laurieate, n'a pasCache sa demarche de bienveillance habituelle. Si elle reconnait apprecier generalement la personnalite et les 'vibes' d'Amel, elle a estime que celle-ci avait exagere dans ses efforts sceniques. Marine a precise qu'il 'n'y a pas besoin d'en faire autant' et que la candidate devrait apprendre a mieux doser sa prestation. Cette remarque souligne une difference de vision entre l'approche brutalement expressive d'Amel et le style plus controle privilegie par la gagnante de l'edition precedente.

Consquences directes et nominations en danger

Les consequences de cette evaluation se sont fait sentir immediatement lors de la seance de nomination. Nikos Aliagas, presentateur du jeu, a confirme a Amel qu'elle se trouvait en danger pour le prochain prime. Cette decision a ete prise alors que les eleves devaient choisir qui sortirait de l'arene. Amel se retrouve ainsi ciblee, non pas uniquement a cause de sa propre performance, mais aussi en comparaison avec d'autres candidats dont les prestations ont ete jugees plus satisfaisantes par le jury.

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La jeune femme devra defendre sa place contre deux autres candidats. Le premier est Felix, qui a ete juge 'trop en retrait' et manquant de presence ou d'engagement dans ses performances passrees. Le second est Morgan, dont la contribution recente a egalement decevu le corps professoral. Le duel pour le maintien d'Amel s'annonce donc comme un choix difficile pour les candidats restants, qui devront peser le pour et le contre entre le manque d'enthousiasme de Felix et les imperfections de Morgan, face a l'echec technique d'Amel.

Contexte de l'edition et atmosphere generale

Cette tension s'insere dans un contexte ou les eleves, dont Ydriss, avaient recemment ete soutenus par leurs camarades, y compris les anciens gagnants. Cependant, la re entree en condition par les evaluations traditionnelles a remets en question certaines dynamic es. Mosimann, le directeur de la Star Academy, a joue un role clef dans la transmission des verdicts, soulignant la severite du processus de selection et l'importance de la justesse technique pour survivre dans le programme.

Au-dela de cette seance specifique, les reactions des internautes et des anciens candidats comme Antoine, qui a quitte l'aventure la semaine derniere, montrent l'interet sustaintenu autour de cette edition 14. Les commentaires sur les performances et les interactions entre eleves, tels que ceux concernant Giuseppa Ciurleo ou les conflits internes mentions par Marine, indiquent une edition ou la pression psychologique et technique est au rendez-vous pour tous les participants du programme diffuse sur TF1.