Star Academy 6 : Morgan révèle des détails sur le couple mystère avant son élimination

Après son élimination le 6 novembre, Morgan de Star Academy s'exprime sur les rumeurs de couple. Mélina, son alliée, peine à accepter son départ dans cette saison 6.

La rumeur d'un couple mystérieux s'est intensifiée durant la sixième semaine de Star Academy au château. Morgan, âgé de 18 ans, a été éliminé lors du prime diffusé le vendredi 6 novembre 2026. Lors de son départ, il a laissé planer le doute sur l'identité des élèves concernés par cette histoire de cœur.

Morgan confirme l'absence de relation amoureuse

Après son élimination, Morgan a accepté de s'exprimer sur les spéculations nées dans l'émission. Il a déclaré ne pas être en mesure de révéler l'identité du couple supposé. Pour lui, les interactions étaient uniquement basées sur la camaraderie et les plaisanteries quotidiennes entre les participants.

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Le jeune homme a insisté sur la proximité familiale qui unit les académiciens. Il a comparé leur lien à celui d'une grande famille soudée. Selon ses propos, ces échanges n'étaient que des moqueries amicales entre amis proches.

Mélina démontre sa fidélité après le départ de son ami

Le départ brutal de Morgan a profondément affecté Mélina. Celle-ci s'est isolée sur le canapé après l'annonce de l'élimination de son camarade. Visiblement touchée, elle a partagé ses émotions avec Leeloo qui venait la réconforter.

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Mélina a qualifié Morgan de pilier essentiel de l'aventure. Elle a exprimé son sentiment de coupure émotionnelle face à cette soudaineté. Bien que ses sentiments pour Morgan soient restés ambigus durant l'émission, son chagrin est réel et manifeste.

Retour en arrière sur les précédentes éditions de l'émission

Les départ de candidats rappelle l'histoire des précédents vainqueurs. Jenifer Bartoli a remporté la première saison en janvier 2002. Elle est aujourd'hui une icône de sa génération avec cinq millions de disques vendus.

Nolwenn Leroy et Élodie Frégé ont également marqué l'émission. Nolwenn a vendu plus de quatre millions de disques et est membre des Enfoirés. Élodie a remporté le concours Worldbest et continue sa carrière artistique avec succès.