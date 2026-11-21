Éliminée samedi 14 novembre, Tracy confie ses doutes sur la pression de Mosimann et son soutien à Amel pour la Star Academy 2026.

Tracy, ancienne candidate de la saison 14 de Star Academy sur la chaîne TF1, a partagé ses souvenirs intimes lors d'une interview accordée le samedi 14 novembre au podcast Boum Boum, diffusé sur Youtube. À seulement cinq jours de sa sortie du château, la chanteuse a mis en lumière les dynamiques complexes qui ont régi sa période de formation, notamment sa relation avec le nouveau directeur.

La pression du directeur Mosimann

Tracy a admis n'avoir pas mené la vie large lorsqu'Antonin Mosimann a pris ses fonctions, révélant une appréhension initiale face à son exigence. Elle a confirmé qu'elle avait constamment besoin d'être validée par le directeur, ce qui a créé une atmosphère de tension durant les évaluations. Certains élèves auraient même demandé à Mosimann de détendre ses traits durant ces moments critiques, une requête cocasse qui illustre la pression ressentie.

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Soutien indéfectible à Amel

La chanteuse a clairement exprimé son souhait de voir sa camarade Amel poursuivre sa route dans le programme. Tracy ne s'est pas trompée sur son choix de partenaire idéal et mise fortement sur l'avenir de son amie, lui souhaitant d'aller le plus loin possible. Elle suit de près les évolutions de la compétition depuis l'extérieur, notamment lors du prime du vendredi 20 novembre qui a vu la nomination d'Amel, Kylian et Ydriss.

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Projections pour la finale

Concernant les chances de victoire, Tracy identifie Noémie et Isabella comme les favorites du jeu. Elle laisse donc son amie Amel hors de ses pronostics officiels, bien que son cœur penche clairement de son côté. Elle mise également sur Noémie, Isabella, Kylian et Félix pour les prochaines étapes, détaillant ainsi sa perception des forces en présence à la fin de cette saison 14.

Un départ marqué par l'émotion

Éliminée ce samedi 14 novembre, Tracy a également évoqué les réactions de son entourage face à sa décision de suivre la musique. Elle a confié que sa famille avait été surprise par son choix, notamment lorsqu'elle avait annoncé vouloir quitter ses études de médecine. Cette révélation, publiée dans Gala le lundi 16 novembre 2026, ajoute une dimension personnelle à son départ et à sa nouvelle carrière d'artiste.