Star Academy 2026 : Tracy interpelle Mosimann sur l'immunisation des Bleus

Tracy conteste devant Mosimann l'immunisation de l'équipe bleue à Star Academy. Découvrez les réactions, les nominations et les tensions pour le prime du 14 novembre 2026.

L'atmosphère est tendue au sein de l'Académie ce jeudi 12 novembre 2026. Tracy, candidate de l'équipe rouge, n'a pas digéré la nouvelle annonce du directeur de l'émission et a directement interpellé Yvan Mosimann sur ce choix qu'elle juge incompréhensible. La jeune femme a exprimé sa colère ouvertement après la diffusion des nominations quotidiennes, soulignant un sentiment d'injustice flagrant par rapport aux autres formations.

Contestation directe de l'immunisation bleue

Le conflit éclate lorsque Tracy s'adresse directement au directeur de Star Academy pour lui demander des explications. La candidate déclare clairement : "Je ne comprends pas pourquoi les Bleus sont immunisés". Pour elle, cette décision semble arbitraire et mériterait d'être justifiée par une performance supérieure, ce qui ne serait pas son avis. Elle précise même qu'elle aurait mieux accepté cette immunisation pour l'équipe jaune, estimant avoir vu une marge de progression plus nette chez ses concurrents directs.

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Yvan Mosimann, connu pour son style pédagogique mais aussi ferme, a dû gérer cette montée de tension en direct. Le directeur de l'émission a reconnu la difficulté de la situation pour la candidate. Il a tenté de calmer le jeu en rappelant la nature impitoyable du format. Selon lui, accepter la cruauté et la difficulté de la compétition fait partie intégrante du processus sélectif de l'Académie, même lorsque les décisions blessent l'égo des participants.

Les tensions au sein des autres équipes

Les émotions ne se limitent pas à l'équipe rouge. L'équipe jaune, composée d'autres candidats également déçus, a rejoint Mosimann peu après. Ces derniers ont exprimé leur sentiment d'avoir été sacrifiés d'avance dans les choix de l'émission. L'un d'eux, visiblement démoralisé, a fait part de sa frustration en notant qu'en danse, ils n'auraient pas pu faire mieux, suggérant que leur niveau était à la hauteur de celui des autres équipes.

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Face à ce flot de mécontentement, Mosimann a dû rappeler à l'ordre certains élèves. Il a notamment coupé la parole à Félix pour lui rappeler rudement la réalité du milieu artistique. La phrase du directeur a été cinglante : "Bienvenue dans la vraie vie d'un artiste". Ce recadrage visait à montrer que l'immunité ou l'élimination ne repose pas uniquement sur la performance technique, mais aussi sur la capacité à gérer la pression et les critiques.

Suspense pour le prime du 14 novembre 2026

Tous les regards se tournent maintenant vers le prime qui aura lieu ce samedi 14 novembre 2026. Les trois nommés pour cette soirée cruciale devront prouver leur valeur sur scène pour éviter l'élimination. Le niveau entre les trois équipes étant décrit comme très serré, aucune sécurité n'est garantie pour les candidats restants.

La compétition s'annonce donc tendue et pleine de suspense. Les candidats doivent désormais se concentrer sur leurs prestations à venir, sachant que chaque note compte. L'immunisation actuelle ne durera pas, et les Bleus devront justifier leur statut dès la prochaine grande épreuve. Pour Tracy et sa communauté, c'est une question d'équité et de reconnaissance du travail fourni tout au long de cette saison.