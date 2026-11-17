Tracy quitte la Star Academy ce 14 novembre 2026. Découvrez les détails de son élimination, les émotions de ses camarades comme Amel, et ses projets pour la suite de sa carrière musicale.

La candidate Tracy a quitté le château de la Star Academy le samedi 14 novembre 2026 à l'issue du prime. Cette élimination marque la fin de son parcours parmi les treize élèves réunis dans cette émission de télécrochet musical. La jeune artiste a choisi de révéler au journal Vidéo Femme Actuelle les détails de cette soirée riche en émotions et ses premiers pas hors du château de Dammarie-les-Lys.

Déroulement de l'élimination surprise

Tracy a dû quitter la compétition immédiatement après l'annonce de l'équipe gagnante. Cette équipe victorieuse était composée de Cameron, Isabella, Mélina, Maud et Zoé. L'atmosphère dans le château était décrite comme flottante par la candidate elle-même. Elle a comparé cette expérience intense à un rêve fiévreux qui s'est dissipé trop vite pour les nommés.

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Les candidats avaient tenté de formuler des pronostics sur le déroulé de la soirée. Cependant, il était difficile pour eux de savoir laquelle des équipes serait épargnée en premier. L'annonce finale est arrivée rapidement, ne laissant que peu de temps pour digérer le résultat de la compétition. Cette rapidité a ajouté à la sensation d'irréalité ressentie par les participants.

Émotions et soutien des camarades restants

L'élimination de Tracy a provoqué une réaction émotionnelle forte au sein du groupe. Lydia Bouchard, la directrice, a animé le debrief de la soirée avec les élèves restants. C'est durant ce moment de partage que la candidate Amel a complètement craqué. Elle a fondu en larmes en pensant à son amie Tracy.

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L'émotion d'Amel était si forte qu'elle a dû quitter la salle quelques instants pour reprendre ses esprits. Son comportement témoigne de la proximité et de la complicité créées pendant le séjour au château. La candidate a confirmé avoir été sauvée par ses camarades lors de ce même prime. Cette séparation brutale laisse une trace profonde chez les jeunes artistes.

Avenir musical et stratégie de Tracy

Après cette première expérience télévisuelle, Tracy souhaite prendre son temps pour analyser la suite de sa carrière. Elle a exprimé le besoin de repos nécessaire pour faire émerger les meilleures idées créatives. Son objectif principal est de concevoir une stratégie solide pour avancer dans la bonne direction. Elle envisage de repartir dans la composition musicale avec sérénité.

Tracy n'a pas intégré la Star Academy par hasard mais par passion profonde pour la musique. Elle a toujours voulu prouver à ses parents que sa passion peut la mener quelque part. Elle a confié préférer ne pas espérer un repêchage immédiat pour éviter une déception majeure. Cependant, elle reconnaît que cela serait cool de rejoindre la tournée finale. Certains fans demandent déjà un retour similaire à celui d'Emma pour une seconde chance. Cette perspective reste incertaine pour l'instant mais nourrit les espoirs de l'artiste.