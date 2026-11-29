La Star Academy accueille Soprano et Angèle pour la première fois au Château. Les candidats créeront une comédie musicale sous la direction de Ladislas Chollat avant le prime du 5 décembre.

Lors de la soirée en direct de ce samedi 29 novembre 2026, Patrice Mosimann a livré des annonces majeures pour la suite de la compétition de la Star Academy. Les dix candidats restants en lice découvriront la visite de deux figures iconiques de la chanson française qui n'avaient jamais foulé les terres du Château auparavant. Cette nouvelle étape s'annonce déterminante pour la suite du télécrochet et pour l'évolution artistique des participants encore en course.

Soprano et Angèle font leur entrée au Château

Soprano et Angèle seront les prestigieux invités de la prochaine édition du prime. Ces deux artistes de renom partagent une singularité avec cette saison : ils effectuent leur toute première apparition officielle au sein du Château de la Star Academy. Leur venue a été révélée directement par Mosimann à l'issue du prime du samedi 28 novembre 2026, permettant ainsi aux dix candidats survivants de préparer leur rencontre avec ces deux géants de la musique française. Les deux chanteurs auront pour mission de partager leur expérience professionnelle avec les Académiciens, offrant un échange précieux basé sur leur carrière respective et leur maîtrise du spectacle.

Also read Comment les primes de la « Star Academy » ont été repensés pour fonctionner sans stars internationales

Création d'une comédie musicale avec Ladislas Chollat

La semaine qui s'ouvre à partir du 29 novembre 2026 est entièrement dédiée à la création théâtrale et musicale. Sous la direction experte du metteur en scène Ladislas Chollat, les élèves doivent concevoir et monter leur propre spectacle. Ce défi artistique intense les conduira à préparer une véritable comédie musicale qu'ils présenteront lors du prime prévu le 5 décembre. Cette présentation aura lieu devant le jury officiel et le public installé dans le Studio 217, créant ainsi un enjeu majeur pour la survie des dix candidats encore en compétition.

Advertisement

Atmosphère de Noël et surprises du calendrier

En parallèle de la pression artistique, l'ambiance au Château se pare de couleurs festives pour célébrer l'approche des fêtes de fin d'année. Patrice Mosimann a confirmé le retour du calendrier de l'Avent pour cette saison, une tradition qui promet de multiples découvertes. Chaque case ouverte quotidiennement réserve une surprise différente aux participants. Cette atmosphère festive s'ajoute à la charge de travail imposée par la mise en scène de la comédie musicale sous la supervision de Ladislas Chollat, créant un environnement stimulant pour les dix Académiciens.