Mosimann critique vivement une animation IA à son efface diffusée lors du prime du 28 novembre 2026. Il dénonce ces pratiques et interpelle Nikos Aliagas pour arrêter ces animations.

Le nouveau directeur de la Star Academy, Mosimann, a exprimé son mécontentement public lors du prime de samedi 28 novembre 2026, suite à la diffusion d'une animation vidéo à son effigie. L'émission diffusée sur M6 a surpris le DJ de 38 ans, également producteur de musique électronique, en projetant un portrait géant généré par intelligence artificielle sur les écrans du plateau. Cette séquence visait à introduire ses annonces pour la semaine au Château, mais le résultat n'a pas convaincu l'intéressé.

Réaction virulente contre les animations IA

La séquence montrait Mosimann avec son casque noir sur les oreilles, en train de faire taire l'audience avec son index sur la bouche, une mise en scène classique pour chaque membre du jury. Cependant, la version numérique du visage de Mosimann, retravaillée par l'algorithme, a été jugée peu convaincante et artificielle. En se regardant dans les écrans géants du plateau, le directeur s'est exclamé qu'il ne voyait pas bien ce qui se passait, avant de qualifier l'animation de "bêtises d'IA".

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Mosimann a saisi cette occasion pour faire une proposition directe à Nikos Aliagas, son homologue et créateur de l'émission. Il l'a interrogé sur l'utilité de continuer ces productions numériques, demandant explicitement s'il ne serait pas temps d'arrêter ces "bêtises d'IA" et de revenir à des portraits plus authentiques et cool. Cette mise au point publique marque un désaccord clair avec les habitudes de production de l'émission.

Contexte des animations hebdomadaires

Ces portraits géants font partie des rituels habituels de la Star Academy, où chaque semaine, un nouveau membre du jury bénéficie de sa propre animation. Les deux semaines précédant celle du 28 novembre 2026, ce sont Jonathan Jenvrin et Nikos Aliagas qui ont subi le même sort. La production de l'émission semble donc tenir à maintenir cette tradition visuelle, malgré les réserves exprimées par Mosimann lors de cette soirée.

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Le DJ, qui assure sa mission de directeur avec une bonne humeur habituelle malgré cette surprise, reste interloqué par cette décision de la production. Il a confirmé qu'il ne voyait pas l'intérêt de ces générations automatiques, suggérant que l'humanité de l'émission devrait primer sur ces effets technologiques jugés superflus par certains membres du jury. Ce contraste entre la technologie et la présence humaine reste au cœur du débat.

Contexte de la compétition et autres annonces

Parallèlement à cette polémique visuelle, Mosimann a dévoilé ses principales annonces pour la semaine à venir dans le Château. La compétition continue de battre son plein parmi les Académiciens encore en lice. Lors du prime du 6 novembre 2026, le candidat Morgan avait été éliminé après le vote de ses camarades, une décision qui avait déjà suscité des critiques du public que Mosimann avait dû gérer.

Cette intervention de Mosimann s'inscrit dans une semaine où il a également dû répondre à diverses questions et critiques. Il a notamment réagi à une pétition demandant sa destitution et a rappelé les règles d'or pour soutenir les jeunes chanteurs face aux déceptions des fans. Son rôle de directeur teste donc sa capacité à gérer à la fois la compétition et les attentes du public, tout en posant ses limites concernant l'image de l'émission.