Star Academy 2026 : Mosimann dévoile les 3 nominés pour le prime du 6 novembre

Mosimann annonce les trois élèves nommés pour le prime de la Star Academy du 6 novembre 2026 après des évaluations difficiles. Découvrez les détails sur la suite de la compétition.

Yvan Attar, connu sous le nom de Mosimann, a officiellement communiqué les noms des trois candidats de la Star Academy destinés à être nommés lors de la soirée du 6 novembre 2026. Cette annonce intervient immédiatement après la phase d'évaluations du 2 novembre 2026, qui a placé sous pression intense les quatorze élèves encore en lice au château de Dammarie-les-Lys. La direction du télécrochet a jugé que ces participants avaient montré un niveau insuffisant par rapport aux attentes.

Mécanisme des évaluations du 2 novembre 2026

Les quatorze élèves restants ont dû affronter le corps professoral dans un exercice complexe le lundi 2 novembre 2026. Le défi consistait à prononcer le discours d'un vainqueur imaginé tout en chantant une chanson célébrant cette victoire hypothétique. Cette double épreuve demandait une maîtrise scénique et une présence émotionnelle rares. Certains candidats, comme Kylian, ont été jugés sur des marges infimes, créant une situation tendue entre les concurrents.

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Positions de Mosimann et réaction d'Antoine

Mosimann a exprimé sa frustration face aux résultats, soulignant que la décision était difficile pour l'équipe de direction. Il a mentionné spécifiquement Kylian, indiquant que la différence avec un autre candidat se jouait sur un point infime. Par ailleurs, Antoine, éliminé lors du prime du 31 octobre 2026, a clarifié sa position concernant les critiques de Mosimann. Il a souhaité revenir sur leur échange après avoir estimé que les remarques étaient personnelles, exigeant des explications sur la nature de ses erreurs.

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Impact et prochaines étapes pour les candidats

Le prime du 6 novembre 2026 sera crucial pour le sort des trois nominés révélés ce jour. Marine et Anisha seront également présentes durant cette soirée, participant à la célébration des artistes. Les conséquences de cette étape détermineront qui reste dans l'aventure et qui devra quitter le château. La tension est palpable au sein du groupe, chaque erreur pouvant coûter leur place aux candidats pour la suite de la saison.