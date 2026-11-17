Démêler les noms des trois candidats nommés dans la Star Academy cette semaine. Mosimann révèle que Kylian, Amel et Ydriss sont en danger pour le prime exceptionnel de vendredi 20 novembre 2026. Analyse de leurs prestations et du contexte de la saison.

Dans le cadre de la quinzième saison de la Star Academy, diffusée sur TF1, la direction de l'émission a annoncé les résultats des évaluations de la semaine lors de l'émission quotidienne du 17 novembre 2026.

C'est le présentateur Mosimann qui a eu pour charge de révéler au public et aux candidats le sort réservé aux apprentis chanteurs. Conformément à la règle habituelle du programme, trois élèves ont été sélectionnés par le corps professoral pour affronter la pression du prochain prime.

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Changement de date pour le prime du 20 novembre

Cependant, il est important de noter une modification significative dans le calendrier des lives. Contrairement à l'habitude qui veut que le prime se tienne le samedi soir, cette édition exceptionnelle se déroulera exceptionnellement le vendredi 20 novembre. Cette décision de la production vise probablement à adapter la grille des programmes ou à répondre à des contraintes spécifiques, mais elle n'enlève rien à la tension ambiante dans la maison. Les trois candidats mis sur la sellette sont Kylian, Amel et Ydriss.

Leur nomination est le fruit d'une période d'évaluation où les élèves avaient une totale liberté artistique, une carte blanche leur étant accordée pour concevoir leur prestation. Cette autonomie, bien qu'enrichissante, s'est avérée être un piège pour ces trois apprenants qui n'ont pas su convaincre les professeurs. Amel, qui était déjà en difficulté la semaine précédente après avoir été nommée, a choisi d'interpréter une chanson de l'artiste Raye.

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Malheureusement, ce choix stylistique et la qualité de l'exécution n'ont pas été jugés suffisants pour la sauver de la nomination. Le jury a estimé que leurs propositions artistiques manquaient de la cohérence et de l'impact nécessaires pour briller sur la grande scène.

Mosimann détaille les motifs de la nomination

En face des élèves, Mosimann a pris le temps de détailler les motifs de chaque décision, offrant un debriefing constructif mais sans concession pour expliquer pourquoi ces trois voix risquent de disparaître du programme à la fin de la soirée. La compétition reste extrêmement rude au sein de cette promotion de la Star Academy.

Pour les élèves comme Kylian, Amel et Ydriss, il ne s'agit plus seulement de passer le cap, mais de prouver leur valeur absolue sur scène lors du prime du vendredi 20 novembre. Ils devront absolument convaincre le public et les jurés pour éviter l'élimination. Le contexte est d'autant plus stressant que des artistes invités, dont la chanteuse Eva qui fait figure de grande sœur de la promo, ont déjà été annoncés et que des duos seront révélés en direct.

Tension maximale pour les éliminations à venir

La tension monte donc à son paroxysme alors que les candidats doivent non seulement gérer leur propre performance, mais aussi s'adapter à une dynamique d'équipe renouvelée. Cette semaine marque un tournant crucial pour ceux qui restent en lice, car la marge de manœuvre pourerrer devient de plus en plus étroite face à la rigueur du corps professoral et à l'exigence des téléspectateurs.