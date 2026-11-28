La Chanson Challenge de la Star Academy 2026 séduit le public, qui salue un format décalé lancé lors du prime du samedi 28 novembre 2026 sur TF1.

Ce samedi 28 novembre 2026, les élèves de la promo 2026 de la Star Academy ont joué la carte du second degré lors du prime, en interprétant un titre emblématique dans le cadre de la Chanson Challenge. Diffusée sur TF1, la 14e saison de l'émission a débuté le samedi 10 octobre 2026, et cette séquence s'impose désormais comme l'un des moments les plus commentés du programme auprès du public.

Le prime du samedi soir constitue le grand show hebdomadaire de la Star Academy. Il vient ponctuer un quotidien rythmé par les cours, les répétitions et la vie au château, où les académiciens vivent ensemble tout au long de la saison.

Also read Salaires Star Academy 2026 : Révélation des cachets de Nikos Aliagas et des professeurs

Une séquence pensée comme un défi entre élèves

La Chanson Challenge repose sur un principe simple : certains académiciens proposent des chansons et des tableaux à d'autres élèves. Pour le prime du samedi 28 novembre 2026, Isabella et Maud ont lancé le défi à Cameron, Félix et Zoé, qui devaient interpréter un titre célèbre.

Ce type d'exercice demande aux élèves de se réapproprier un répertoire qui ne leur appartient pas, tout en gardant une dimension humoristique. Le format mêle second degré et performance vocale, ce qui permet de varier les registres d'une semaine à l'autre.

Advertisement

Le même samedi, Zoé avait déjà ouvert le huitième prime de la Star Academy. Sa performance sur le titre Diego, libre dans sa tête a fait l'unanimité auprès du public et du corps professoral, preuve que les élèves peuvent aussi se distinguer dans des registres plus classiques.

Les réactions du public sur les réseaux sociaux

Les internautes saluent très largement la Chanson Challenge, qu'ils décrivent comme la plus grosse idée de génie de la production cette saison. Plusieurs commentaires relevés sur les réseaux sociaux affirment que chaque semaine apporte un moment jugé incroyable par les spectateurs.

D'autres téléspectateurs disent rire aux éclats devant ces défis, qu'ils qualifient d'hilarants. Certains estiment même qu'il s'agit de la meilleure idée de la saison, ce qui traduit un attachement fort du public à ce rendez-vous du samedi soir.

Cette popularité place toutefois la barre plus haut pour les semaines suivantes. Les élèves devront faire preuve d'ingéniosité pour relever le niveau, tant la séquence est plébiscitée par les téléspectateurs.

Advertisement

Clashs, rémunération et prochaines étapes de la saison

Le prime du samedi 14 novembre 2026 avait déjà profité d'un autre format très commenté. Les académiciens y étaient séparés en plusieurs équipes, et les Rouges et les Jaunes, en danger, se sont affrontés sur un rap qui a largement fait réagir les internautes.

Sur le plan matériel, les élèves perçoivent une rémunération en intégrant le château. Celle-ci reste néanmoins bien loin des sommes empochées par certaines personnalités du petit écran, selon les informations rapportées précédemment.

La production de la Star Academy a également annoncé ce qu'elle présente comme la première étape d'une nouvelle aventure pour les fans. Les détails de cette annonce ne figurent pas dans les éléments disponibles, et le public devra suivre les prochains primes du samedi sur TF1 pour en savoir davantage.