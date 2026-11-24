Fanny Delaigue et Philippine Lavrey ont annoncé les noms des artistes invités pour le prime du 28 novembre 2026 à la Star Academy. Découvrez qui accompagnera les derniers candidats.

Le château de Dammarie-les-Lys abritait ce mardi 24 novembre 2026 un moment de grande effervescence pour les candidats de la Star Academy. Après l'élimination récente d'Amel, il ne reste plus que dix élèves sur les onze initialement en lice. Dans cette période charnière, les répétitrices Fanny Delaigue et Philippine Lavrey ont eu pour mission cruciale de préparer les derniers survivants à l'étape suivante de la compétition.

Annonce des artistes invités du 28 novembre

Les répétitrices Fanny Delaigue et Philippine Lavrey ont officiellement dévoilé aux élèves les noms des artistes qui partageront la scène lors du prime du samedi 28 novembre 2026. Cette annonce a été faite directement au sein du château, créant une atmosphère mêlée d'excitation et de stress chez les candidats restants. Les noms révélés sont ceux de quatre talents internationaux de renom, confirmant l'enjeu majeur de cette émission de cette saison.

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La liste des invités confirmés pour ce prime inclut Christophe Willem, le chanteur français largement connu du grand public. S'ajoute à la liste le pianiste et chanteur américain Josh Groban, réputé pour son opus vocal impressionnant. La chanteuse arménienne Rosa Linn complète ce trio de têtes d'affiche, apportant une touche contemporaine à la programmation. La dernière invitée annoncée est Katrine Sansregret, une artiste qui s'apprête à collaborer avec les derniers académiciens restants.

Préparations et évaluations des candidats

Les événements de cette semaine ont débuté fermement avec les évaluations des candidats du 20 novembre 2026. Ces tests ont été annoncés dans la quotidienne diffusée le mardi 24 novembre 2026, marquant une étape décisive dans le processus de sélection. Les candidats ont dû prouver leur valeur artistique devant le corps professoral lors de cette session d'évaluation rigoureuse.

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Après avoir chanté devant les professeurs, les candidats ont rejoint Jonathan Jenvrin pour un cours de danse intensif. Cette séquence de répétition était essentielle pour affiner leurs performances scéniques avant le prime prévu. La journée s'est terminée par une soirée pyjama dans une chambre, offrant un moment de détente et de cohésion entre les dix élèves survivants.

Prochaines révélations et suspense

Le mystère concernant les paires restantes va se dissiper rapidement. Les noms des académiciens qui auront la chance de partager la scène avec ces artistes de renommée internationale seront révélés dans la quotidienne du mercredi 25 novembre 2026. Cette information cruciale permettra aux candidats de finaliser leurs arrangements et de préparer leurs chorégraphies sous la supervision de l'équipe pédagogique.

Retour sur l'élimination d'Amel

L'élimination d'Amel, survenue lors du prime du 20 novembre 2026, a marqué les esprits de la communauté des fans de l'émission. Cette jeune femme de vingt-deux ans a quitté l'école bien qu'elle ait reçu de nombreux éloges de la part des juges. Elle a expliqué avoir assez bien appréhendé la chose, se disant préparée après plusieurs nominations précédentes qui avaient anticipé ce moment potentiel.

Amel a déclaré être sortie apaisée de cette expérience et en accord avec son parcours. Elle a précisé qu'elle se tournait déjà vers la suite de sa carrière artistique. Si son départ a été difficile à vivre pour elle, elle reste convaincue de ses capacités. Elle a notamment reconnu avoir du mal à savoir ce que les juges attendaient d'elle avant son départ, ce qui a généré des doutes importants.

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Ambiance générale et contexte de l'émission

La Star Academy continue de captiver son public avec des enjeux dramatiques et artistiques élevés. Les commentaires des médias spécialisés soulignent l'intérêt grandissant pour les derniers survivants. La présence d'artistes internationaux comme Josh Groban et Christophe Willem ajoute une dimension supplémentaire à cette compétition, promettant des prestations mémorables pour les téléspectateurs.

Les dix élèves restants sont désormais sous une pression extrême. Ils doivent démontrer une fois de plus leur talent et leur charisme pour espérer remporter la victoire finale. La semaine qui s'annonce sera cruciale, avec des répétitions intensives et des révélations qui vont transformer la dynamique du jeu. La soirée du 28 novembre 2026 s'annonce comme un véritable événement culturel et télévisuel majeur pour la saison en cours.