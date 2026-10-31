Star Academy 2026 : Émotion, surprises et musique au programme de la saison

TF1 diffuse la 14e saison de la Star Academy depuis le 10 octobre 2026. Émotions fortes, surprises musicales et présence de Nikos Aliagas marquent le lancement.

Le plateau du studio 217 a été le théâtre d'une intense charge émotionnelle depuis le samedi 10 octobre 2026, date de lancement officiel de la treizième édition de la Star Academy sur TF1. Cette nouvelle saison, placée sous la direction du nouveau directeur Mosimann, s'ouvre sur une note sensible marquée par des retrouvailles inattendues et des prestations sentimentales. Les 17 nouveaux candidats, présentés ce soir-là au public, ont immédiatement été plongés dans une ambiance où les larmes étaient au rendez-vous, confirmant dès le départ que cette édition s'apprête à être l'une des plus touchantes de l'histoire de l'émission.

Émotions fortes et départ surprise

Dès les premières minutes de cette soirée de lancement, l'atmosphère était chargée d'une mélancolie poétique. Le départ surprise de l'élève Khalil lors de la première semaine a ajouté une dimension dramatique inédite au programme. Cette élimination prématurée, surprenante pour les spectateurs comme pour les candidats, a servi de prélude à une semaine riche en rebondissements affectifs. Nikos Aliagas, fidèle à sa présence imposante et bienveillante sur le plateau, a partagé cette émotion avec les professeurs et le public, créant un lien indéfectible entre les participants et leurs familles.

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Au cœur de cette semaine inaugurale, la devise On a tous besoin d'une étreinte a guidé les choix artistiques. Les académiciens de Dammarie-les-Lys ont eu l'opportunité de chanter aux côtés de leurs proches, transformant le studio en un espace de partage et d'intimité. Ces prestations sentimentales ont permis de briser la glace entre les nouveaux venus et leurs familles, tout en offrant au public une vision authentique de leurs motivations. Les réactions, souvent imprévisibles, ont suscité des moments de grande tendresse, rappelant que la Star Academy est bien plus qu'une simple compétition musicale.

Surprises musicales et retrouvailles

L'une des séquences les plus marquantes de cette soirée a vu Zoé retrouver sa sœur sur la scène du studio 217. La jeune candidate a dédié une chanson personnelle à sa famille, une performance qui a profondément ému l'assistance. Ces moments de grâce, où la technique cède la place au sentiment pur, illustrent parfaitement la volonté de l'émission de proposer un divertissement humain avant tout. Les élèves ont adoré ces séquences, y trouvant une reconnaissance immédiate de leur valeur artistique et humaine, bien au-delà de la simple note technique.

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En contraste avec cette ambiance horrifique liée aux éliminations, la soirée a également mis à l'honneur des hommages musicaux puissants. Une prestation dédiée à Michael Jackson a rappelé l'exigence de perfection que le directeur Mosimann souhaite instaurer. Par ailleurs, la présence de l'artiste Kendji a apporté une touche de modernité et de joie, montrant la diversité des styles qui composeront le paysage sonore de cette saison. Ces artistes invités jouent un rôle central, puisqu'ils seront quatre chaque semaine sur la scène pour inspirer les candidats et garantir la qualité artistique du prime.

Rôle des artistes et immersion totale

Les artistes invités ne se contentent pas de performances ponctuelles ; ils s'immergent totalement dans l'aventure. Présent sur une grande partie de l'émission, l'un d'entre eux a même été convié au château de Dammarie-les-Lys le jeudi pour rencontrer les élèves et suivre les répétitions. Cette proximité, similaire à celle que Marguerite a illustrée cette semaine, permet aux candidats de bénéficier de conseils directs et personnalisés. Ils ont ainsi pu proposer une mise en scène à leur image, guidés par des professionnels qui comprennent les enjeux psychologiques et techniques du plateau.

Le directeur Mosimann, nouveau locataire du château, a également offert un beau cadeau aux élèves lors de leur première journée d'installation. En leur offrant un accès facilité au téléphone, il a permis de faciliter les liens familiaux essentiels au maintien du moral. Cette attention particulière souligne sa volonté de créer un environnement bienveillant, tout en maintenant les standards élevés de la compétition. Les candidats peuvent compter sur sa présence constante pour les épauler dans les cours et la compétition, transformant le château en un véritable foyer artistique.

Compétition et immunité à venir

Après cette première semaine chargée d'émotions, il est déjà temps de penser à la compétition pure. Ce samedi 31 octobre 2026, pendant le prime, trois élèves se sont affrontés sur l'épreuve du top 3 : Kylian, Noémie et Mélina. À la clé pour le gagnant de ce duel, une immunité précieuse pour les prochaines élections et la possibilité d'ouvrir le prochain prime. Cette épreuve met en lumière la montée en puissance des candidats, qui doivent désormais jongler entre émotion et performance technique pour survivre dans l'arène.

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Parallèlement, les révélations personnelles continuent de nourrir le récit de la saison. Noémie s'est confiée sur ses échecs passés, expliquant comment les refus ont forgé sa détermination avant d'être prise à la Star Academy. Ces confidences, associées aux gestes attentionnés de Nikos Aliagas, comme celui qui a touché Léa en plein cœur en la débarrassant de ses complexes, montrent que chaque candidate porte une histoire unique. L'élimination d'Emma, annoncée par un message émouvant d'Aliagas, a également marqué les esprits, tandis que l'embrassade inattendue de deux élèves a apporté une note d'humour et d'humanité nécessaire. Avec des évaluations anticipées annoncées par Michael Goldman, la saison s'annonce dense, complexe et inévitablement captivante pour tous les amateurs de musique et de émotions fortes.