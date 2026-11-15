Star Academy 2026 : Cameron éliminé par Lydia Bouchard après un prime controversé

Cameron quitte Star Academy 2026 le 15 novembre 2026. Lydia Bouchard justifie cette décision par une technique vocale insuffisante malgré son intensité scénique.

Cameron a officiellement quitté Star Academy 2026 lors de l'édition diffusée le 15 novembre 2026. L' élimination a eu lieu après un prime de la veille où le jeune chanteur a affronté les autres finalistes. Lydia Bouchard a pris la décision de lui retirer sa place, marquant la fin de son aventure dans le jeu télévisé.

Crise de confiance technique et recadrage

Lydia Bouchard a adressé un carton rouge direct à Cameron, soulignant des lacunes techniques importantes. L'enseignante a identifié l'utilisation de béquilles vocales comme un problème majeur. Elle juge la technique insuffisante pour un artiste de ce niveau. Le manque de travail sur les fondamentaux a été cité comme raison principale.

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Cameron s'est justifié en expliquant que son interprétation était totalement à côté de ce qu'il souhaitait raconter. Il reconnaît n'avoir pas assez travaillé sa technique vocale récemment. Cette admission a confirmé les craintes de la professeure. Son image avait précédé sa voix, créant un décalage perceptible.

Intensité magnétique versus expertise

Malgré les critiques, Lydia Bouchard a reconnu l'intensité de la prestation. Elle a décrit cette qualité comme magnétique et attrayante pour le public. Cette force constitue un avantage considérable pour sa carrière. Cependant, elle a aussi averti que cela pouvait devenir un danger.

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La professeure a affirmé croire en ses capacités musicales futures. Elle lui a prédit qu'il deviendrait le meilleur technicien de la scène. Cameron pourrait devenir un spécialiste capable d'expliquer les subtilités du chant. Ce compliment final visait à le motiver pour l'avenir.

Message collectif et suite du programme

Ce message a été bien reçu par l'ensemble des académiciens restants. Ils ont compris l'importance de l'avertissement transmis par Lydia Bouchard. Tous devront mettre les bouchées doubles pour la suite de l'aventure. La pression technique va s'intensifier pour les participants.

Les élèves doivent désormais régulariser leur pratique quotidienne. Le débrief du prime a servi de leçon pour tout le groupe. L'accent est mis sur la nécessité d'allier charisme et rigueur. Les prochains primes testeront leur évolution technique rapide.